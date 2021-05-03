Дания отказалась от вакцины от коронавируса J&J
Власти Дании приняли решение о том, что в стране не будет использоваться вакцина Johnson & Johnson (J&J), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление по здравоохранению королевства.
«Дания отказывается от использования вакцины Johnson & Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов», — заявили в Управлении.
Ранее Управление здравоохранения Дании подтвердило решение отказаться от вакцинации препаратом AstraZeneca. Таким образом, Дания стала первой страной, полностью отказавшейся от препарата британско-шведской компании. Разрешены и используются в стране две вакцины: от Pfizer/BioNTech и Moderna.
13 апреля компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своей вакцины от коронавируса в европейские страны после сообщений об образовании тромбов у некоторых привитых. Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этой вакцины 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку.