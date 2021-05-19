В Сбербанке рассказали о рекордном хищении 400 млн рублей у одного клиента
«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн руб.», — рассказал Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По его словам, сначала мошенники вели с ней телефонную беседу от имени работников банка, клиентом которого она является, а затем — сотрудников ФСБ. Они заявили, что «сейчас будут спасать деньги» и женщина согласилась, сообщив им, что у нее на счету 14 млн руб. Позднее она рассказала мошенникам, что на счету в другом банке хранятся еще 380 млн руб. Мошенники переключили ее на так называемого «сотрудника ФСБ».
«Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит «сотрудник ФСБ» и будет вами заниматься. Ей позвонили «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — пересказал этот случай Велигодский.
По данным исследования группы «Тинькофф», в прошлом году мошенники похитили у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз, что на 8% меньше среднего объема украденного в 2019 г. (15 тыс. руб.). По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества люди сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.