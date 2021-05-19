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В Сбербанке рассказали о рекордном хищении 400 млн рублей у одного клиента

Ведомости

Представившиеся сотрудниками службы безопасности мошенники украли у 54-летней женщины около 400 млн рублей со счетов, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн руб.», — рассказал Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, сначала мошенники вели с ней телефонную беседу от имени работников банка, клиентом которого она является, а затем — сотрудников ФСБ. Они заявили, что «сейчас будут спасать деньги» и женщина согласилась, сообщив им, что у нее на счету 14 млн руб. Позднее она рассказала мошенникам, что на счету в другом банке хранятся еще 380 млн руб. Мошенники переключили ее на так называемого «сотрудника ФСБ».

«Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит «сотрудник ФСБ» и будет вами заниматься. Ей позвонили «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — пересказал этот случай Велигодский.

По данным исследования группы «Тинькофф», в прошлом году мошенники похитили у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз, что на 8% меньше среднего объема украденного в 2019 г. (15 тыс. руб.). По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества люди сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных