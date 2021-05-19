В Сбербанке рассказали о рекордном хищении 400 млн рублей у одного клиента

По данным исследования группы «Тинькофф», в прошлом году мошенники похитили у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз, что на 8% меньше среднего объема украденного в 2019 г. (15 тыс. руб.). По данным ФинЦЕРТа, в 2020 г. число мошеннических операций со счетами россиян выросло на 34% по сравнению с 2019 г., сумма переведенных мошенникам денег за год увеличилась на 52,2%. Доля возврата денег жертвам составила 11,3%, в 2019 г. — 14,6%. В отчете центра говорится, что в более 60% случаев мошенничества люди сами сообщают аферистам нужные данные для перевода денег под воздействием социальной инженерии.