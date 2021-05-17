ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную цену на четвёртую отечественную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба ведомства.
«Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину "Спутник Лайт". Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу», — говорится в сообщении. Отмечается, что «после регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот».
«Спутник Лайт» был зарегистрирован в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной властями отечественной вакциной от коронавируса. «Спутник Лайт» фактически является первым компонентом «Спутника V». Эту вакцину уже зарегистрирвоали две зарубежные страны: Бахрейн и Ангола. Власти Белоруссии заявили о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобряли его.
Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, говорилось в сообщении фонда. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г. Так, заболеваемость COVID-19 среди них в указанный период составила менее 0,3%, тогда как среди не сделавших прививку — более 1,3%.