Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса
Предельные закупочные цены отечественных вакцин от коронавируса примерно одинаковые, рассказали в Минпромторге «Российской газете».
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, стоит 866,81 руб., «Эпиваккорона» от центра «Вектор» Роспоребнадзора стоит 842 руб., а разработанная Центром им. Чумакова «Ковивак» – 866 руб. Зарегистрированный недавно в России «Спутник Лайт» только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится минимум через месяц. Вакцины закупаются в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается. По его словам, более 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации от коронавируса. К концу года нужно сформировать коллективный иммунитет к вирусу. Власти, добавил Мишустин, приступили к созданию «мощного санитарного щита» России, о котором в своем послании Федеральному собранию ранее заявил президент страны Владимир Путин.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.