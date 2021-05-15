Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, стоит 866,81 руб., «Эпиваккорона» от центра «Вектор» Роспоребнадзора стоит 842 руб., а разработанная Центром им. Чумакова «Ковивак» – 866 руб. Зарегистрированный недавно в России «Спутник Лайт» только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится минимум через месяц. Вакцины закупаются в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой.