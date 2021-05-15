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Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса

Ведомости

Предельные закупочные цены отечественных вакцин от коронавируса примерно одинаковые, рассказали в Минпромторге «Российской газете».

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, стоит 866,81 руб., «Эпиваккорона» от центра «Вектор» Роспоребнадзора стоит 842 руб., а разработанная Центром им. Чумакова «Ковивак» – 866 руб. Зарегистрированный недавно в России «Спутник Лайт» только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится минимум через месяц. Вакцины закупаются в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается. По его словам, более 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации от коронавируса. К концу года нужно сформировать коллективный иммунитет к вирусу. Власти, добавил Мишустин, приступили к созданию «мощного санитарного щита» России, о котором в своем послании Федеральному собранию ранее заявил президент страны Владимир Путин.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

Ранее по теме: Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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