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Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России

Ведомости

Власти приступили к созданию «мощного санитарного щита» России, о котором в своем послании Федеральному собранию ранее заявил президент страны Владимир Путин, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе представления отчета о работе правительства в Госдуме.

«Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск возникновения опасных инфекций в России свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное — высококлассные ученые и сильная научная база», — сказал он.

Мишустин пояснил, что «санитарный щит» необходим всем жителям России. Отдельно он отметил достижения отечественных ученых в разработке вакцин от коронавируса и призвал людей пройти вакцинацию. Также глава правительства указал на улучшение ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. По словам главы государства, при появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре для создать собственные тест-системы и эффективную вакцину. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г.

Ранее по теме: Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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