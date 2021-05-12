Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России

Ранее в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. По словам главы государства, при появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре для создать собственные тест-системы и эффективную вакцину. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г.