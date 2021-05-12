Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России
Власти приступили к созданию «мощного санитарного щита» России, о котором в своем послании Федеральному собранию ранее заявил президент страны Владимир Путин, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе представления отчета о работе правительства в Госдуме.
«Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск возникновения опасных инфекций в России свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное — высококлассные ученые и сильная научная база», — сказал он.
Мишустин пояснил, что «санитарный щит» необходим всем жителям России. Отдельно он отметил достижения отечественных ученых в разработке вакцин от коронавируса и призвал людей пройти вакцинацию. Также глава правительства указал на улучшение ситуации с коронавирусом в стране.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля Путин заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. По словам главы государства, при появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре для создать собственные тест-системы и эффективную вакцину. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г.