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FT узнала о переговорах Amazon по покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer

Ведомости

Крупнейший американский и мировой онлайн-ритейлер, владеющий также рядом технологических сервисов Amazon начал переговоры о покупке голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Сумма сделки может составить $9 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, в то время как в 2016 г. студию пыталась купить Apple на $6 млрд.

По данным собеседников газеты, переговоры Amazon и MGM начались в понедельник 17 мая. Технологический гигант таким образом надеется получить права на обширную библиотеку фильмов и телешоу для трансляции их на стриминговых платформах. В компании и киностудии не стали комментировать эту информацию.

В то же время изданию известно, что акционеры фонда Anchorage Capital, которому принадлежат долги пострадавшей от пандемии киностудии, настаивают на ее продаже. Сейчас оценка компании ниже, чем в начале года: тогда Forbes сообщал, что фонд хочет избавиться от этого актива за $10 млрд.

Технологические компании уже поглотили большинство голливудских киностудий: Warner Bros. принадлежит AT&T, Fox — Disney, Universal — Comcast, а Paramount — Viacom. Metro-Goldwyn-Mayer осталась одной из последних студий, которой не владеют технологические конгломераты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных