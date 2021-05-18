FT узнала о переговорах Amazon по покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer

В то же время изданию известно, что акционеры фонда Anchorage Capital, которому принадлежат долги пострадавшей от пандемии киностудии, настаивают на ее продаже. Сейчас оценка компании ниже, чем в начале года: тогда Forbes сообщал, что фонд хочет избавиться от этого актива за $10 млрд.