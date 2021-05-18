FT узнала о переговорах Amazon по покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer
Крупнейший американский и мировой онлайн-ритейлер, владеющий также рядом технологических сервисов Amazon начал переговоры о покупке голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Сумма сделки может составить $9 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, в то время как в 2016 г. студию пыталась купить Apple на $6 млрд.
По данным собеседников газеты, переговоры Amazon и MGM начались в понедельник 17 мая. Технологический гигант таким образом надеется получить права на обширную библиотеку фильмов и телешоу для трансляции их на стриминговых платформах. В компании и киностудии не стали комментировать эту информацию.
В то же время изданию известно, что акционеры фонда Anchorage Capital, которому принадлежат долги пострадавшей от пандемии киностудии, настаивают на ее продаже. Сейчас оценка компании ниже, чем в начале года: тогда Forbes сообщал, что фонд хочет избавиться от этого актива за $10 млрд.
Технологические компании уже поглотили большинство голливудских киностудий: Warner Bros. принадлежит AT&T, Fox — Disney, Universal — Comcast, а Paramount — Viacom. Metro-Goldwyn-Mayer осталась одной из последних студий, которой не владеют технологические конгломераты.