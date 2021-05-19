Reuters узнал о планах акционеров Ozon продать почти 3% акций компании

В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO. В I квартале 2021 г. оборот российского онлайн-ритейлера от продажи товаров и услуг вырос на 135% в годовом выражении — до 74,2 млрд руб. Количество заказов за указанный период достигло 34,1 млн, что на 161% больше, чем в I квартале прошлого года. Число активных продавцов маркетплейса составило 16 млн, что на 77% больше, чем в аналогичный период прошлого года.