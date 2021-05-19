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Reuters узнал о планах акционеров Ozon продать почти 3% акций компании

Ведомости

Акционеры российского онлайн-ритейлера Ozon, бумаги которого торгуются на Nasdaq, Московской и Петербургской биржах, продадут около 6 млн депозитарных расписок (ADR) компании или около 2,9% на рынке через ускоренное формирование книги заявок. Организаторами сделки выступят американские банки Morgan Stanley и Goldman Sachs, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства пояснили, что организаторы продажи ADR Ozon не раскрывают продающих акционеров. В пресс-службе Ozon «Ведомостям» отказались комментировать эту информацию. Акции Ozon на NASDAQ к моменту закрытия торгов 18 мая упали до $51.71 за бумагу (-2.68 %). На Мосбирже они к 13:07 мск, наоборот, поднялись на 0,44%, до 3 736,5 руб. за бумагу.

В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO. В I квартале 2021 г. оборот российского онлайн-ритейлера от продажи товаров и услуг вырос на 135% в годовом выражении — до 74,2 млрд руб. Количество заказов за указанный период достигло 34,1 млн, что на 161% больше, чем в I квартале прошлого года. Число активных продавцов маркетплейса составило 16 млн, что на 77% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных