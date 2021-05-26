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В Калининградской области в начале 2022 года введут курортный сбор

Ведомости

Курортный сбор в Калининградской области введут с января 2022 г., такой законопроект готовят власти, заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, передает «Интерфакс».

«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 руб. за сутки», — пояснил Ермак. По его словам, пока власти обсуждают, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или дифференцировать ее, разделяя высокий и низкий сезоны. Сбор не будут платить артисты, приезжающие на гастроли, спортсмены, участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий граждан. Окончательный список исключений пока не составлен.

Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В последнем введение сбора отложили до 1 мая 2021 г. из-за пандемии коронавируса, а позже продлили мораторий до 2022 г.

Ранее по теме: Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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