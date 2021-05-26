В Калининградской области в начале 2022 года введут курортный сбор

«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 руб. за сутки», — пояснил Ермак. По его словам, пока власти обсуждают, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или дифференцировать ее, разделяя высокий и низкий сезоны. Сбор не будут платить артисты, приезжающие на гастроли, спортсмены, участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий граждан. Окончательный список исключений пока не составлен.