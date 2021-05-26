В Калининградской области в начале 2022 года введут курортный сбор
Курортный сбор в Калининградской области введут с января 2022 г., такой законопроект готовят власти, заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, передает «Интерфакс».
«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 руб. за сутки», — пояснил Ермак. По его словам, пока власти обсуждают, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или дифференцировать ее, разделяя высокий и низкий сезоны. Сбор не будут платить артисты, приезжающие на гастроли, спортсмены, участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий граждан. Окончательный список исключений пока не составлен.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В последнем введение сбора отложили до 1 мая 2021 г. из-за пандемии коронавируса, а позже продлили мораторий до 2022 г.