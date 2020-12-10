Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года
В Крыму мораторий на курортный сбор будет действовать до 1 мая 2022 г., заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Ранее введение курортного сбора было отложено до 1 мая 2021 г. из-за пандемии коронавируса.
«Главой республики переданы изменения в закон о курортом сборе с переносом [предполагаемого срока его введения] на 1 мая 2022 г.», — сказал он.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.
18 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой инициировать разработку закона, который позволит всем российским субъектам вводить туристический сбор. По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.