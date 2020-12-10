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Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года

Ведомости

В Крыму мораторий на курортный сбор будет действовать до 1 мая 2022 г., заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Ранее введение курортного сбора было отложено до 1 мая 2021 г. из-за пандемии коронавируса.

«Главой республики переданы изменения в закон о курортом сборе с переносом [предполагаемого срока его введения] на 1 мая 2022 г.», — сказал он.

Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. 

18 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой инициировать разработку закона, который позволит всем российским субъектам вводить туристический сбор. По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.

Ранее по теме: Матвиенко предложила разрешить всем регионам вводить курортный сбор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных