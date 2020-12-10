Мораторий на курортный сбор в Крыму продлят до мая 2022 года

18 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой инициировать разработку закона, который позволит всем российским субъектам вводить туристический сбор. По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру.