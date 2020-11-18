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Матвиенко предложила разрешить всем регионам вводить курортный сбор

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой инициировать разработку закона, который позволит всем российским субъектам вводить туристический сбор.

«Нужен закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам РФ его применять», — цитирует «Прайм» Матвиенко. Эту тему она обсуждала в правительстве, пояснила спикер Совфеда.

По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру. Она подчеркнула, что в случае введения сбора субъекты должны использовать его разумно.

Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Из-за пандемии коронавируса на сбор был введен мораторий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных