Матвиенко предложила разрешить всем регионам вводить курортный сбор
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой инициировать разработку закона, который позволит всем российским субъектам вводить туристический сбор.
«Нужен закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам РФ его применять», — цитирует «Прайм» Матвиенко. Эту тему она обсуждала в правительстве, пояснила спикер Совфеда.
По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру. Она подчеркнула, что в случае введения сбора субъекты должны использовать его разумно.
Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 г. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Из-за пандемии коронавируса на сбор был введен мораторий.