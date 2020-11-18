Матвиенко предложила разрешить всем регионам вводить курортный сбор

По ее словам, введение туристического сбора в размере 50 руб. в сутки на одного человека является небольшой суммой, при этом позволяющей сохранить памятники истории и архитектуры, а также создавать туристическую инфраструктуру. Она подчеркнула, что в случае введения сбора субъекты должны использовать его разумно.