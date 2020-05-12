В Краснодарском крае с 1 июня возобновят работу санатории

С 23 мая возобновят работу компании строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины стройматериалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м. С этого же дня будут отменены ограничения на передвижения внутри муниципалитетов – в городах и районах пропуски будут не нужны. Запрет на передвижения между муниципалитетами сохранится.