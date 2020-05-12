В Краснодарском крае с 1 июня возобновят работу санатории
Краснодарский край приступает к поэтапному выходу из карантина, объявил 12 мая губернатор Вениамин Кондратьев (его слова приводит «Интерфакс»). С сегодняшнего дня в регионе начали работать предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности и связи.
С 23 мая возобновят работу компании строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины стройматериалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м. С этого же дня будут отменены ограничения на передвижения внутри муниципалитетов – в городах и районах пропуски будут не нужны. Запрет на передвижения между муниципалитетами сохранится.
С 1 июня заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию, сказал Кондратьев. Но санатории должны будут организованно доставлять гостей к месту отдыха специальными шаттлами. При этом регион временно отменяет курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 г.
В конце апреля Кондратьев говорил, что власти Краснодарского края рассчитывают открыть курортный сезон с 1 июня. По его словам, ситуация в экономике региона непростая, но не критическая, но проблема будет нарастать, если здравницы и отели не откроются в начале лета.
В России, по данным на 12 мая, было выявлено более 232 000 больных коронавирусом, 2116 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных – в Москве: свыше 121 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 4,2 млн, умерли 287 000 человек.
Краснодарский край занимает восьмое место в России по заболеваемости COVID-19. Там выявлено более двух тысяч инфицированных, за последние сутки эта цифра выросла на 99. Умерли 22 человека.