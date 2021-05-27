«Почта России» создала дочернюю компанию в Гонконге
«Почта Росси» создала в Гонконге дочернюю компанию RP Logistics HK для оптимизации логистики отправлений из Китая и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба почтового оператора. Это уже вторая «дочка» «Почты России» в Китае.
«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией Почты в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd, зарегистрированной в 2019 г. городе Шэньчжэнь», — говорится в сообщении почтового оператора. Шэньчжэнь географически находится на «материковой» территории Китая, напротив Гонконга.
Необходимость открытия дочерней компании в Гонконге «Почта России» объясняет тем, что этот город является ключевым логистическим хабом Китая, причем его доля в зарубежных отправлениях оператора выросла до 94% в первом квартале 2021 г. «Офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений за счет исключения посредников и контроля на «последней миле», — пояснили в почтовом операторе. Там отметили, что Юго-Восточная Азия в целом является «одним из ключевых направлений» бизнеса госкомпании.
По данным властей КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2021 г. вырос на 15,4% по сравнению с показателем за тот же период 2021 г., до $29,26 млрд.