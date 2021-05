«Почта России» создала дочернюю компанию в Гонконге

«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией Почты в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd, зарегистрированной в 2019 г. городе Шэньчжэнь», — говорится в сообщении почтового оператора. Шэньчжэнь географически находится на «материковой» территории Китая, напротив Гонконга.