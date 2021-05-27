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«Почта России» создала дочернюю компанию в Гонконге

Ведомости

«Почта Росси» создала в Гонконге дочернюю компанию RP Logistics HK для оптимизации логистики отправлений из Китая и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба почтового оператора. Это уже вторая «дочка» «Почты России» в Китае.

«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией Почты в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd, зарегистрированной в 2019 г. городе Шэньчжэнь», — говорится в сообщении почтового оператора. Шэньчжэнь географически находится на «материковой» территории Китая, напротив Гонконга.

Необходимость открытия дочерней компании в Гонконге «Почта России» объясняет тем, что этот город является ключевым логистическим хабом Китая, причем его доля в зарубежных отправлениях оператора выросла до 94% в первом квартале 2021 г. «Офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений за счет исключения посредников и контроля на «последней миле», — пояснили в почтовом операторе. Там отметили, что Юго-Восточная Азия в целом является «одним из ключевых направлений» бизнеса госкомпании.

По данным властей КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2021 г. вырос на 15,4% по сравнению с показателем за тот же период 2021 г., до $29,26 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных