«Почта России» создала дочернюю компанию в Гонконге

Необходимость открытия дочерней компании в Гонконге «Почта России» объясняет тем, что этот город является ключевым логистическим хабом Китая, причем его доля в зарубежных отправлениях оператора выросла до 94% в первом квартале 2021 г. «Офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений за счет исключения посредников и контроля на «последней миле», — пояснили в почтовом операторе. Там отметили, что Юго-Восточная Азия в целом является «одним из ключевых направлений» бизнеса госкомпании.