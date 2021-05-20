AliExpress начнет передавать товары через «Почту России»
Российские продавцы AliExpress смогут передавать посылки через «Почту России», которая будет доставлять заказы клиентам в почтовые отделения по всей стране или курьерами до дома, сообщила пресс-служба маркетплейса.
Прежде продавцы могли сдавать заказы для последующей доставки покупателям с помощью услуги дропшиппинга (когда продавец сам складирует и упаковывает товары, а компания забирает со склада и доставляет их в нужный пункт) от логистического оператора «Цайняо», доступного лишь в 10 регионах России. Также была возможность привозить заказы в фулфилмент-центры, расположенные в Домодедово и Климовске.
Теперь же продавцы смогут сдавать партии заказов, включая крупные — объемом до 1000 штук, в 5000 отделений «Почты России» и 65 региональных сортировочных центров.
Из городов-миллионников до ближайших крупных населенных пунктов «Почта» сможет доставлять посылки уже на следующий день после их сдачи. Для этого продавцу нужно передать их в пункт приема до 18:00. Отправить посылку можно курьером на дом в 11 400 населенных пунктах или в одно из 42 000 почтовых отделений по всей России», — рассказали в AliExpress.
Стоимость доставки будет стандартной для AliExpress: 69 руб. и НДС для большинства заказов по стране. Для клиентов доставка на сумму от 99 руб. будет бесплатной. Заключать дополнительный договор с «Почтой России» продавцам не нужно — достаточно того, что имеется с «AliExpress Россия» или «Цайняо».
Отмечается, что в этом году AliExpress и «Цайняо» планируют вложить в развитие логистики свыше 4 млрд руб. В пресс-службе маркетплейса также добавили, что за год среднее время доставки товаров покупателям от российских продавцов благодаря запуску новых сервисов «Цайняо» сократилось до 4 дней.