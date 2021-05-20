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AliExpress начнет передавать товары через «Почту России»

Ведомости

Российские продавцы AliExpress смогут передавать посылки через «Почту России», которая будет доставлять заказы клиентам в почтовые отделения по всей стране или курьерами до дома, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Прежде продавцы могли сдавать заказы для последующей доставки покупателям с помощью услуги дропшиппинга (когда продавец сам складирует и упаковывает товары, а компания забирает со склада и доставляет их в нужный пункт) от логистического оператора «Цайняо», доступного лишь в 10 регионах России. Также была возможность привозить заказы в фулфилмент-центры, расположенные в Домодедово и Климовске.

Теперь же продавцы смогут сдавать партии заказов, включая крупные — объемом до 1000 штук, в 5000 отделений «Почты России» и 65 региональных сортировочных центров. 

Из городов-миллионников до ближайших крупных населенных пунктов «Почта» сможет доставлять посылки уже на следующий день после их сдачи. Для этого продавцу нужно передать их в пункт приема до 18:00. Отправить посылку можно курьером на дом в 11 400 населенных пунктах или в одно из 42 000 почтовых отделений по всей России», — рассказали в AliExpress. 

Стоимость доставки будет стандартной для AliExpress: 69 руб. и НДС для большинства заказов по стране. Для клиентов доставка на сумму от 99 руб. будет бесплатной. Заключать дополнительный договор с «Почтой России» продавцам не нужно — достаточно того, что имеется с «AliExpress Россия» или «Цайняо».

Отмечается, что в этом году AliExpress и «Цайняо» планируют вложить в развитие логистики свыше 4 млрд руб. В пресс-службе маркетплейса также добавили, что за год среднее время доставки товаров покупателям от российских продавцов благодаря запуску новых сервисов «Цайняо» сократилось до 4 дней. 

Ранее по теме: «Aliexpress Россия» запустил доставку продуктов из «Вкусвилла»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных