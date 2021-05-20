AliExpress начнет передавать товары через «Почту России»

Из городов-миллионников до ближайших крупных населенных пунктов «Почта» сможет доставлять посылки уже на следующий день после их сдачи. Для этого продавцу нужно передать их в пункт приема до 18:00. Отправить посылку можно курьером на дом в 11 400 населенных пунктах или в одно из 42 000 почтовых отделений по всей России», — рассказали в AliExpress.