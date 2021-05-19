«Aliexpress Россия» запустил доставку продуктов из «Вкусвилла»
Маркетплейс «Aliexpress Россия» (СП Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и РФПИ) запустил доставку продуктов сети магазинов «Вкусвилл», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе маркетплейса.
Заказы из «Вкусвилла» Aliexpress Россия» обещает доставлять в течение 120 минут, доставка будет бесплатной и осуществляться с помощью собственных курьеров и партнеров из служб такси.
Заказать продукты можно через раздел «Есть!», который представлен на сайте и в приложении маркетплейса. Заказать можно все категории товаров.
«Вкусвилл» запустил собственную экспресс-доставку продуктов в феврале 2019 г., до этого его продукты доставляли сторонние сервисы – Golama, iGooods, SaveTime и др.
«AliExpress Россия» запустил продажу продуктов питания в августе 2020 г. Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», входящий в состав совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, объявили о запуске на базе AliExpress новой категории «Есть!» для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных.