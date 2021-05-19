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«Aliexpress Россия» запустил доставку продуктов из «Вкусвилла»

Ведомости

Маркетплейс «Aliexpress Россия» (СП Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и РФПИ) запустил доставку продуктов сети магазинов «Вкусвилл», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе маркетплейса. 

Заказы из «Вкусвилла» Aliexpress Россия» обещает доставлять в течение 120 минут, доставка будет бесплатной и осуществляться с помощью собственных курьеров и партнеров из служб такси. 

Заказать продукты можно через раздел «Есть!», который представлен на сайте и в приложении маркетплейса. Заказать можно все категории товаров.

«Вкусвилл» запустил собственную экспресс-доставку продуктов в феврале 2019 г., до этого его продукты доставляли сторонние сервисы – Golama, iGooods, SaveTime и др.

«AliExpress Россия» запустил продажу продуктов питания в августе 2020 г. Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», входящий в состав совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, объявили о запуске на базе AliExpress новой категории «Есть!» для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных