«Aliexpress Россия» запустил доставку продуктов из «Вкусвилла»

«AliExpress Россия» запустил продажу продуктов питания в августе 2020 г. Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», входящий в состав совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, объявили о запуске на базе AliExpress новой категории «Есть!» для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных.