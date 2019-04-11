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«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

«Почта России» завершила регистрацию дочерней компании в Китае, говорится в сообщении компании. «Дочка» почтового оператора под названием RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. будет расположена в городе Шэньчжэнь. Доля участия «Почты России» в ее уставном капитале составляет 100%.

В мае 2018 г. «Почта России» объявила тендер по поиску юридической компании для сопровождения проекта в Китае. В техническом задании указывалось, что юридические услуги нужны почтовому оператору для создания «дочки» в Китае или Гонконге, которая займется логистической деятельностью. В результате госоператор заключил контракт с международной юридической компанией Herbert Smith Freehills почти на 5 млн руб.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в сентябре того же года говорил «РИА Новости», что благодаря этому проекту компания намерена выйти на рынок экспресс-доставки, сократив сроки пересылки товаров из Китая в Россию – сначала до одной недели, а потом до трех дней.

«Почта России» в течение долгого времени сотрудничает с Китаем. Более 90% международных ее отправлений приходятся на Китай, говорил «Ведомостям» представитель почтового оператора. «В прошлом году мы зафиксировали как рекордное количество иностранных посылок, так и рекордное количество отправлений из Китая – последнее увеличилось на 26% до 320 млн шт», – отмечал он.