Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: «Почта России» летит в Китай
«Почта России» увеличит маршрутную сеть и частоту полетов в Китай
Более 90% международных посылок в Россию приходит из этой страны
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Количество почтовых отправлений из Китая в 2019 г. может вырасти еще на 15–20%, говорит представитель ФГУПа.
Екатерина Ширинкина / Ведомости
ФГУП «Почта России» расширит маршрутную сеть грузовых авиаперевозок в Китай – в течение марта грузовые самолеты, принадлежащие национальному почтовому оператору, начнут полеты по маршруту Москва – Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу (из Новосибирска и Казани), Чженчжоу (из Новосибирска) и Харбин (из Екатеринбурга), рассказал представитель компании.
«Почте России» принадлежат два грузовых самолета Ту-204-100С, которые она купила в 2016 г. у лизинговой компании «Ильюшин финанс и Ко» за 3,39 млрд руб. Собственной авиакомпании ФГУП пока не создал, поэтому самолеты для него эксплуатирует авиакомпания «Авиастар-Ту».
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