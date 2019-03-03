Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: «Почта России» летит в Китай

«Почта России» увеличит маршрутную сеть и частоту полетов в Китай

Более 90% международных посылок в Россию приходит из этой страны

ФГУП «Почта России» расширит маршрутную сеть грузовых авиаперевозок в Китай – в течение марта грузовые самолеты, принадлежащие национальному почтовому оператору, начнут полеты по маршруту Москва – Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу (из Новосибирска и Казани), Чженчжоу (из Новосибирска) и Харбин (из Екатеринбурга), рассказал представитель компании.

«Почте России» принадлежат два грузовых самолета Ту-204-100С, которые она купила в 2016 г. у лизинговой компании «Ильюшин финанс и Ко» за 3,39 млрд руб. Собственной авиакомпании ФГУП пока не создал, поэтому самолеты для него эксплуатирует авиакомпания «Авиастар-Ту».

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Комментарии
ayuzlo
06:42 04.03.2019
Автор не совсем точен: среди аутоимунных заболеваний немало смертельных: сахарный диабет I типа, системная красная волчанка, рассеянный склероз, синдро́м Ла́йелла и др.
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