«Почта России» заключила рекордный контракт на вагоны
Купить новые компании выгоднее, чем продлевать срок службы старых
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Столько много «Почта России» разово не покупала, по словам ее представителя
Евгений Разумный / Ведомости
ФГУП «Почта России» до конца 2018 г. получит от «ВТБ лизинга» 107 почтово-багажных вагонов, которые выпустит их единственный российский производитель – группа «Трансмашхолдинг», рассказали «Ведомостям» представители компаний – участниц сделки. Первые поставки начнутся в ноябре. Новые вагоны будут использоваться в обычных и скорых пассажирских поездах, а также в почтовом поезде Москва – Владивосток.
По данным представителя «Почты России», покупка нового подвижного состава обойдется в 3,7 млрд руб., включая лизинговые платежи в течение семи лет. Для сравнения: чистая прибыль «Почты России» за девять месяцев 2018 г. по РСБУ составила 1,1 млрд руб. против 2,3 млрд руб. чистого убытка годом ранее.
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