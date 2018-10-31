Бизнес / Транспорт

«Почта России» заключила рекордный контракт на вагоны

Купить новые компании выгоднее, чем продлевать срок службы старых
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

ФГУП «Почта России» до конца 2018 г. получит от «ВТБ лизинга» 107 почтово-багажных вагонов, которые выпустит их единственный российский производитель – группа «Трансмашхолдинг», рассказали «Ведомостям» представители компаний – участниц сделки. Первые поставки начнутся в ноябре. Новые вагоны будут использоваться в обычных и скорых пассажирских поездах, а также в почтовом поезде Москва – Владивосток.

По данным представителя «Почты России», покупка нового подвижного состава обойдется в 3,7 млрд руб., включая лизинговые платежи в течение семи лет. Для сравнения: чистая прибыль «Почты России» за девять месяцев 2018 г. по РСБУ составила 1,1 млрд руб. против 2,3 млрд руб. чистого убытка годом ранее.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике