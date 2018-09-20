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«Почта России» планирует предоставление социальных услуг

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Коммерсанту» рассказал о планах выхода компании на рынок социальных услуг. Поскольку почтальоны в силу специфики работы заходят в каждый дом, они могли бы помочь в улучшении качества жизни. «Например, в Новгородской области мы уже начали пилотировать новую модель, по которой почтальону предлагается в том числе выполнять простейшие функции фельдшера — измерить давление, провести простые медицинские процедуры, просто осведомиться о состоянии здоровья жителей или вызвать скорую помощь, рассуждает Подгузов.

Оборудование «Почты России» оптоволоконными средствами связи способствовало бы развитию телемедицины – первичная диагностика и консультации с врачом могли бы стать доступны на базе отделений. Компания готова предложить государству точки предоставления соцуслуг, уточнил Подгузов. По его словам, это позволило бы «вдохнуть экономическую эффективность в работу почтальонов.

Говоря о новой стратегии «Почты России», Позгузов отметил, что компания ожидает увеличения выручки со 190 млрд руб., прогнозируемых по итогам 2018 г., до 270 млрд руб. к 2023 г . «Это станет возможным за счет того, что мы укрепим свой статус национального логистического оператора и за счет развития инфраструктуры станем основным игроком на рынке. От этого блока мы ожидаем рост выручки до 120 млрд руб.», - рассказал он.

Подгузов подтвердил планы компании по созданию 100-процентной дочерней компании в Китае, где с 2016 г. у «Почты России» работает представительство. Он также указал на успешную работу филиала «Почты России» в Германии. «Все почтовые отправления Deutsche Post, предназначенные для отправки в Россию, сортируются в нашем собственном логистическом хабе в Берлине и доставляются получателям» в России. Гендиректор компании заверил, что она «будет предоставлять услуги не только внутри страны, но и за ее пределами», а международная стратегия «Почты» тоже сейчас разрабатывается». При этом он подчеркнул, что в первую очередь хотел бы сконцентрироваться на развитии в России.