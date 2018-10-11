IKEA договорилась о сотрудничестве с «Почтой России»

«Почта России» и шведская IKEA планируют партнерство Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» и шведская IKEA планируют партнерство, сообщили гендиректор «Почты» Николай Подгузов и гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл. Стороны подписали меморандум о намерениях 11 октября.

Ритейлер хочет получить доступ к большей части населения России, отметил Эрнтелл. По его словам, широкая сеть, которой располагает почтовый оператор, обеспечит доступность продукции IKEA «для всех жителей России». «Почта России» обеспечит доставку для шведской сети, уточнил Подгузов. «Сотрудничество в области доставки заказанных онлайн товаров IKEA повысит их доступность для жителей нашей страны и позволит увеличить обороты внутрироссийской цифровой коммерции», — сказал Подгузов.

Шведская IKEA – крупнейший продавец мебели и товаров для дома в мире. У нее 14 магазинов в России в 11 городах, две дизайн-студии в Москве и одна в Нижнем Новгороде.

IKEA запустила онлайн-продажи в основных городах присутствия, в том числе в Москве и области, всего чуть более года назад, до этого ритейлер несколько лет тестировал онлайн-магазин в Сибири. В 2017-2018 финансовом году, закончившемся в августе 2018 г., доля интернет-продаж ритейлера в России составила около 8%, говорил 10 октября Эрнтелл. Ранее в этом году топ-менеджмент компании заявлял, что цель — довести интернет-продажи до 15–20% оборота в России в перспективе двух-пяти лет.

Сотрудничество с «Почтой» должно помочь нарастить долю интернет-продаж, полагает Эрнтелл.