IKEA запустила продажи через интернет в России

Шведская IKEA, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома, сегодня объявила о запуске интернет-магазинов в России.

С 20 апреля интернет-магазин заработал для жителей Москвы и региона в пределах Московского малого кольца, с 24 апреля он заработает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуга также доступна в ряде городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В течение 2017 г. IKEA планирует запустить интернет-продажи в регионах присутствия, а также в городах и областях с высоким уровнем проникновения интернета и потенциально большим интересом к покупкам онлайн. По мере расширения сервиса к зоне обслуживания интернет-магазина присоединятся Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Екатеринбург. В результате доступ к интернет-магазину получат еще 25 млн людей, живущих вдали от магазинов компании.

В 2013 г. IKEA начала тестировать онлайн-магазин в Омске, в феврале 2015 г. - развернула интернет-продажи в ряде крупных городов Сибири и Дальнего Востока.

На начальном этапе в интернет-магазине будет представлено 4800 товаров. Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 руб., доставкой займутся партнеры ритейлера.

В России IKEA работает с 2000 г., ее сеть объединяет 14 торговых центров «МЕГА» с магазинами «ИКЕА».