Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Почта идет в Китай

«Почта России» планирует создать «дочку» в Китае или Гонконге

Для этого она уже наняла консультантов
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Международная юридическая компания Herbert Smith Freehills будет консультировать «Почту России» по вопросам, связанным с созданием дочерней компании в Китае или Гонконге. Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Сумма контракта с консультантами, выигравшими конкурс «Почты России», – 4,9 млн руб. Herbert Smith Freehills должна проанализировать требования китайского законодательства в отношении «дочек» иностранных госпредприятий.

В частности, необходимо установить, понадобятся ли почте китайские частные или государственные соинвесторы и сколько китайские власти позволяют инвестировать в подобные проекты, следует из технического задания конкурса. С учетом сделанных выводов Herbert Smith Freehills должна будет до 30 июня 2019 г. под ключ создать новое предприятие.

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