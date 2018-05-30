«Почта России» планирует создать «дочку» в Китае или Гонконге

Для этого она уже наняла консультантов

Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Почта идет в Китай

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«Почта России» планирует создать логистическую «дочку» в Китае – для этого она уже наняла консультантов Максим Стулов / Ведомости

Международная юридическая компания Herbert Smith Freehills будет консультировать «Почту России» по вопросам, связанным с созданием дочерней компании в Китае или Гонконге. Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Сумма контракта с консультантами, выигравшими конкурс «Почты России», – 4,9 млн руб. Herbert Smith Freehills должна проанализировать требования китайского законодательства в отношении «дочек» иностранных госпредприятий.

В частности, необходимо установить, понадобятся ли почте китайские частные или государственные соинвесторы и сколько китайские власти позволяют инвестировать в подобные проекты, следует из технического задания конкурса. С учетом сделанных выводов Herbert Smith Freehills должна будет до 30 июня 2019 г. под ключ создать новое предприятие.