«Почта России» разошлет судебных повесток на 2 млрд руб.
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В судах больше не будут клеить почтовые марки на повестки. Судебный департамент при Верховном суде заключил с «Почтой России» централизованный контракт на оказание услуг почтовой связи в течение второго полугодия 2018 г., сообщает сайт госзакупок. Стоимость закупки у единственного поставщика составила 2,03 млрд руб., в цену контракта включены все расходы, производимые в процессе оказания услуг почтовой связи, в том числе затраты на страхование, уплату налогов, сборов и т. д. По условиям контракта сроки обработки судебной корреспонденции не должны превышать 24 часов с момента сдачи почтовых отправлений работниками судов.
На прошлой неделе о подготовке контракта докладывал проходившему в Москве Совету судей начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента Евгений Голошумов. Эта мера позволит обеспечить надлежащие условия для осуществления правосудия и исключить выполнение судами не свойственных для них функций – таких как маркировка корреспонденции и проведение процедур по заключению госконтрактов на оказание услуг почтовой связи, говорится в документах совета.
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