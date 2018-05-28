Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Не планом единым

Генпрокуратура будет согласовывать административные расследования

Они позволяют обходить ограничения на внеплановые проверки бизнеса
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Контролеров обяжут получать разрешение прокурора на возбуждение административных расследований против предпринимателей – по аналогии с тем, как это сейчас происходит с проверками. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Такие расследования фактически являются внеплановыми проверками бизнес-структур и во многих случаях используются для обхода установленных законом ограничений, объяснил Чайка. По его словам, Генпрокуратурой совместно с Министерством экономического развития готовятся предложения по устранению такого пробела в законодательстве.

За девять лет формирования Единого сводного плана проверок предпринимателей контрольные органы инициировали включение в него 8 млн плановых проверок бизнеса, прокуратура отклонила почти половину, подсчитали в надзорном ведомстве. Кроме того, ежегодно прокуроры отклоняют около 40% заявлений на проведение внеплановых проверок предпринимателей.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике