Генпрокуратура будет согласовывать административные расследования

Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Не планом единым

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Пока количество проверок бизнеса снижается только на бумаге Евгений Разумный / Ведомости

Контролеров обяжут получать разрешение прокурора на возбуждение административных расследований против предпринимателей – по аналогии с тем, как это сейчас происходит с проверками. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Такие расследования фактически являются внеплановыми проверками бизнес-структур и во многих случаях используются для обхода установленных законом ограничений, объяснил Чайка. По его словам, Генпрокуратурой совместно с Министерством экономического развития готовятся предложения по устранению такого пробела в законодательстве.

За девять лет формирования Единого сводного плана проверок предпринимателей контрольные органы инициировали включение в него 8 млн плановых проверок бизнеса, прокуратура отклонила почти половину, подсчитали в надзорном ведомстве. Кроме того, ежегодно прокуроры отклоняют около 40% заявлений на проведение внеплановых проверок предпринимателей.