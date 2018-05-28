Генпрокуратура будет согласовывать административные расследования
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Контролеров обяжут получать разрешение прокурора на возбуждение административных расследований против предпринимателей – по аналогии с тем, как это сейчас происходит с проверками. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Такие расследования фактически являются внеплановыми проверками бизнес-структур и во многих случаях используются для обхода установленных законом ограничений, объяснил Чайка. По его словам, Генпрокуратурой совместно с Министерством экономического развития готовятся предложения по устранению такого пробела в законодательстве.
За девять лет формирования Единого сводного плана проверок предпринимателей контрольные органы инициировали включение в него 8 млн плановых проверок бизнеса, прокуратура отклонила почти половину, подсчитали в надзорном ведомстве. Кроме того, ежегодно прокуроры отклоняют около 40% заявлений на проведение внеплановых проверок предпринимателей.
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