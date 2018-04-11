Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4545 от 11.04.2018 под заголовком: Неизмеримая нагрузка судей

Поиск методики расчета норм судебной нагрузки зашел в тупик

Судебный департамент расторг контракт на ее разработку
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Судебный департамент при Верховном суде расторг заключенный с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) контракт на разработку методики расчета норм нагрузки на судей. Об этом сообщил во вторник начальник управления Судебного департамента Евгений Голошумов на совещании председателей региональных советов судей. Именно чрезмерной нагрузкой в судейском сообществе традиционно объясняют низкое качество правосудия. Контракт с ВШЭ был заключен летом 2017 г. – за 4,8 млн руб. исполнитель обязался оценить уровень обеспеченности судебной системы кадрами, определиться с критериями, на основании которых будет вестись расчет нормативов, и провести апробацию методики. Данные нужны для определения штатной численности, организации судебного процесса и деятельности судов, говорилось в техзадании.

Первые результаты работы ВШЭ представила Судебному департаменту в декабре прошлого года, но заказчик отказался признать контракт выполненным, усмотрев расхождения и недочеты, «в том числе технического, лингвистического и юридического характера». В начале этого года ВШЭ провела выездные исследования и апробацию разработанной методики в региональных судах, после чего представила повторный отчет. Но и он не устроил заказчика: исполнитель использовал методику взвешенной нагрузки, устанавливая показатели трудозатрат по конкретным категориям дел эмпирическим путем. При этом результаты хронометражных замеров однотипных дел в разных судах существенно разнятся, хотя возможность определения точных показателей имелась, отмечают в Судебном департаменте.

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