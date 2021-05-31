«Почта России» станет холдингом

Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post также являются холдингами. Акимов пояснил, что управлять «таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается». По его словам, у «Почты России» будет более десяти дочерних компаний, в том числе уже существующие «Национальные логистические технологии», Почта Банк и разработчик цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайшем будущем планируется создать «дочку» для развития ритейла.