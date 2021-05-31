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«Почта России» станет холдингом

Ведомости

Актуализированная стратегия «Почты России» на 2020-2030 гг. предполагает переход компании к холдинговой модели управления, сообщил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК. Стратегия находится на рассмотрении совета директоров.

«Стратегия описывает перспективный продуктовый портфель: куда мы идем в части логистики, e-commerce, финансового бизнеса и т.д. Там же есть и вторая часть — как мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», — объясняет Акимов.

Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post также являются холдингами. Акимов пояснил, что управлять «таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается». По его словам, у «Почты России» будет более десяти дочерних компаний, в том числе уже существующие «Национальные логистические технологии», Почта Банк и разработчик цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайшем будущем планируется создать «дочку» для развития ритейла.

Ранее компания сообщила о создании в Гонконге дочерней компании RP Logistics HK для оптимизации логистики отправлений из Китая и Юго-Восточной Азии. Компания стала второй «дочкой» «Почты России» в Китае.

Ранее по теме: «Почта России» создала дочернюю компанию в Гонконге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных