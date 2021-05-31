«Почта России» станет холдингом
«Стратегия описывает перспективный продуктовый портфель: куда мы идем в части логистики, e-commerce, финансового бизнеса и т.д. Там же есть и вторая часть — как мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», — объясняет Акимов.
Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post также являются холдингами. Акимов пояснил, что управлять «таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается». По его словам, у «Почты России» будет более десяти дочерних компаний, в том числе уже существующие «Национальные логистические технологии», Почта Банк и разработчик цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайшем будущем планируется создать «дочку» для развития ритейла.
Ранее компания сообщила о создании в Гонконге дочерней компании RP Logistics HK для оптимизации логистики отправлений из Китая и Юго-Восточной Азии. Компания стала второй «дочкой» «Почты России» в Китае.