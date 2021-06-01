Air France получила разрешение на завтрашний рейс в Москву
Французская авиакомпания Air France получила согласование на выполнение рейса в Москву 2 июня, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
«Наше расписание рейсов утверждено на завтра», — говорится в сообщении. Согласно табло авиакомпании, перевозчик планирует выполнить один рейс Париж-Москва в 10.20. Вечерний рейс отменен.
Представитель компании уточнил, что сегодняшний рейс Париж-Москва был выполнен по расписанию.
«Наше расписание полетов на период после 2 июня не менялось. Всего же мы отменили 4 рейса: один — 26 мая, один — 28 мая и два — 31 мая», — пояснили в компании.
Ее представитель не стал отвечать на вопрос «Ведомостей», почему выполнение рейсов приходится согласовывать ежедневно, хотя ранее выдавалось разрешение на всю полётную программу, если маршрут не меняется.
Отменять рейсы в предыдущие дни приходилось из-за того, что компания не могла получить разрешение от российских властей на полет в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.
Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines, Finnair и др.
При этом Air France и австрийская Austrian Airlines не сразу получили разрешение от российских властей на полеты в Москву по новому маршруту в обход Белоруссии. Первый такой рейс вылетел утром в субботу, 29 мая, из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. 28 мая разрешение получила Austrian Airlines.