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Air France получила разрешение на завтрашний рейс в Москву

Ведомости

Французская авиакомпания Air France получила согласование на выполнение рейса в Москву 2 июня, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Наше расписание рейсов утверждено на завтра», — говорится в сообщении. Согласно табло авиакомпании, перевозчик планирует выполнить один рейс Париж-Москва в 10.20. Вечерний рейс отменен.

Представитель компании уточнил, что сегодняшний рейс Париж-Москва был выполнен по расписанию.

«Наше расписание полетов на период после 2 июня не менялось. Всего же мы отменили 4 рейса: один — 26 мая, один — 28 мая и два — 31 мая», — пояснили в компании.

Ее представитель не стал отвечать на вопрос «Ведомостей», почему выполнение рейсов приходится согласовывать ежедневно, хотя ранее выдавалось разрешение на всю полётную программу, если маршрут не меняется.

Отменять рейсы в предыдущие дни приходилось из-за того, что компания не могла получить разрешение от российских властей на полет в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.

Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines, Finnair и др.

При этом Air France и австрийская Austrian Airlines не сразу получили разрешение от российских властей на полеты в Москву по новому маршруту в обход Белоруссии. Первый такой рейс вылетел утром в субботу, 29 мая, из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. 28 мая разрешение получила Austrian Airlines.

Ранее по теме: Air France вновь отменила рейсы из Парижа в Москву в обход Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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