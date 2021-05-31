Air France вновь отменила рейсы из Парижа в Москву в обход Белоруссии

Ранее, 29 мая, Air France, одной из первых прекратившая использование белорусского воздушного пространства, сообщала, что власти России выдали разрешение на новый план полетов по маршруту Париж — Москва — Париж в обход Белоруссии. Первый такой рейс вылетел утром в субботу из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. До этого в течение трех дней рейсы по этому маршруту были отменены из-за того, что авиакомпания не получала от России одобрения на обход воздушного пространства Белоруссии. О подобных проблемах также сообщала отменившая рейсы из Вены в Москву Austrian Airlines. 28 мая австрийский перевозчик разрешение получил.