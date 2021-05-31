Air France вновь отменила рейсы из Парижа в Москву в обход Белоруссии
Air France вновь отменила рейсы из Парижа в Москву и из Москвы в Париж на 31 мая и 1 июня, следует из данных на сайте перевозчика. Это произошло из-за отсутствия разрешения на обход воздушного пространства Белоруссии.
Отменены два рейса AF1154 и AF1654 по маршруту Париж — Москва 31 мая 2021 года. Первый должен был вылететь из парижского аэропорта «Шарль де Голль» в 9:25 и прибыть в 14:05 в «Шереметьево». Второй — вылететь в 19:25 и прибыть в 0:05. Не состоятся также обратные рейсы 31 мая и 1 июня.
Как позже пояснили ТАСС в авиакомпании, она не смогла получить разрешение на полет в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии от российских властей.
Ранее, 29 мая, Air France, одной из первых прекратившая использование белорусского воздушного пространства, сообщала, что власти России выдали разрешение на новый план полетов по маршруту Париж — Москва — Париж в обход Белоруссии. Первый такой рейс вылетел утром в субботу из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. До этого в течение трех дней рейсы по этому маршруту были отменены из-за того, что авиакомпания не получала от России одобрения на обход воздушного пространства Белоруссии. О подобных проблемах также сообщала отменившая рейсы из Вены в Москву Austrian Airlines. 28 мая австрийский перевозчик разрешение получил.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.
Саммит ЕС 24 мая порекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям закрыли полеты через воздушное пространство ЕС. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines и Finnair. 26 мая правительство Польши запретило белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Европейское агентство авиабезопасности (EASA) порекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии «за исключением непредвиденных обстоятельств».