Россия выдала разрешение Air France на полеты в обход воздушного пространства Белоруссии
Россия выдала разрешение авиакомпании Air France на новый план полетов по маршруту Париж — Москва — Париж в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«Да, у нас есть разрешение с этих выходных... полеты будут осуществляться в обход воздушного пространства Белоруссии», — рассказал он.
Первый данный рейс, по его словам, вылетел утром в субботу из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Предыдущие три дня рейсы по этому маршруты были отменены из-за того, что авиакомпания не получала от России одобрения на план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
24 мая cаммит ЕС порекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям закрыли полеты через воздушное пространство ЕС. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines и Finnair. 26 мая правительство Польши запретило пролет через свою территорию белорусских авиакомпаний. Европейское агентство авиабезопасности (EASA) порекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии «за исключением непредвиденных обстоятельств».