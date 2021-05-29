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Россия выдала разрешение Air France на полеты в обход воздушного пространства Белоруссии

Ведомости

Россия выдала разрешение авиакомпании Air France на новый план полетов по маршруту Париж — Москва — Париж в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Да, у нас есть разрешение с этих выходных... полеты будут осуществляться в обход воздушного пространства Белоруссии», — рассказал он.

Первый данный рейс, по его словам, вылетел утром в субботу из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Предыдущие три дня  рейсы по этому маршруты были отменены из-за того, что авиакомпания не получала от России одобрения на план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. 

24 мая cаммит ЕС порекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям закрыли полеты через воздушное пространство ЕС. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines и Finnair. 26 мая правительство Польши запретило пролет через свою территорию белорусских авиакомпаний. Европейское агентство авиабезопасности (EASA) порекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии «за исключением непредвиденных обстоятельств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных