Россия выдала разрешение Air France на полеты в обход воздушного пространства Белоруссии

Первый данный рейс, по его словам, вылетел утром в субботу из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль. Предыдущие три дня рейсы по этому маршруты были отменены из-за того, что авиакомпания не получала от России одобрения на план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.