Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти»

Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене. Изучала право и ближневосточные языки в Венском университете, затем продолжила образование в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании. В 1991-1992 годах училась в Национальной школе администрации во Франции. Защитила докторскую диссертацию на тему соотношения международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.