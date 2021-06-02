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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти»

Ведомости

Акционеры «Роснефти» в ходе годового общего собрания избрали новый состав совета директоров компании, в него впервые вошла бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Кнайсль сменила в совете директоров профессора НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минфина и бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина.

Остальные члены предыдущего состава совета директоров, в том числе главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер РФ Александр Новак и глава BP Бернард Луни сохранили места в совете.

Таким образом, в совет директоров «Роснефти» входят 11 человек: экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, глава BP Бернард Луни, бывший глава ВР Роберт Дадли, председатель правления компании Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы Бин Хамада Аль Аттыйи, председатель попечительского совета муниципального колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади и член попечительского совета Университета Катара Алсуваиди Файзал.

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Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене. Изучала право и ближневосточные языки в Венском университете, затем продолжила образование в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании. В 1991-1992 годах училась в Национальной школе администрации во Франции. Защитила докторскую диссертацию на тему соотношения международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.

В 1989-1999 годах работала в министерстве иностранных дел Австрии, затем стала журналистом и исследователем проблем Ближнего Востока. В декабре 2017 года Кнайсль была назначена министром иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца. Этот пост она занимала до июня 2019 года.

На свадьбе Кнайсль в 2018 году побывал президент РФ Владимир Путин.

Ранее по теме: «Роснефть» утвердила Кнайсль кандидатом в совет директоров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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