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«Газпром нефть» и «Новатэк» совместно освоят арктический шельф

Ведомости

«Газпром нефть» и «Новатэк» создают совместное предприятие (СП) для разработки Северо-Врангелевского лицензионного участка. Такое соглашение председатели правления «Газпром нефти» и «Новатэка» Александр Дюков и Леонид Михельсон подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По условиям сделки «Новатэк» получит 49% доли в уставном капитале «Газпромнефть-Сахалина» («дочка» «Газпром нефти»), являющегося владельцем лицензии на разработку Северо-Врангелевского участка на шельфе Чукотского моря. «Газпром нефти» будет принадлежать 51% доли в СП.

Как отметил Александр Дюков, российский шельф обладает огромным, еще не до конца оцененным ресурсным потенциалом, однако его изучение и разработка требует значительных инвестиций.

Северо-Врангелевский участок расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117 620 кв. км. В 2018-2019 годах «Газпром нефть» провела на нем сейсморазведочные работы. По совместной оценке «Газпром нефти» и «Новатэка», Северо-Врангелевский участок обладает высокими ресурсным потенциалом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных