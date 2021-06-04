«Газпром нефть» и «Новатэк» совместно освоят арктический шельф

Северо-Врангелевский участок расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117 620 кв. км. В 2018-2019 годах «Газпром нефть» провела на нем сейсморазведочные работы. По совместной оценке «Газпром нефти» и «Новатэка», Северо-Врангелевский участок обладает высокими ресурсным потенциалом.