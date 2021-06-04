«Газпром нефть» и «Новатэк» совместно освоят арктический шельф
«Газпром нефть» и «Новатэк» создают совместное предприятие (СП) для разработки Северо-Врангелевского лицензионного участка. Такое соглашение председатели правления «Газпром нефти» и «Новатэка» Александр Дюков и Леонид Михельсон подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По условиям сделки «Новатэк» получит 49% доли в уставном капитале «Газпромнефть-Сахалина» («дочка» «Газпром нефти»), являющегося владельцем лицензии на разработку Северо-Врангелевского участка на шельфе Чукотского моря. «Газпром нефти» будет принадлежать 51% доли в СП.
Как отметил Александр Дюков, российский шельф обладает огромным, еще не до конца оцененным ресурсным потенциалом, однако его изучение и разработка требует значительных инвестиций.
Северо-Врангелевский участок расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117 620 кв. км. В 2018-2019 годах «Газпром нефть» провела на нем сейсморазведочные работы. По совместной оценке «Газпром нефти» и «Новатэка», Северо-Врангелевский участок обладает высокими ресурсным потенциалом.