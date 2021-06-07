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Мишустин утвердил план реализации энергетической стратегии России на 15 лет

Ведомости

Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии России на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет. Она была подготовлена с учетом поручения президента», — заявил премьер.

В план этот вошло более 130 мероприятий. При этом большая их часть будет реализована в ближайшие полтора года. Как уточнил премьер-министр, под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий, в частности, наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн т, создание центров по его перевалке, хранению и торговле. Кроме того, план предусматривает открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода, развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.

Особое внимание, по словам Мишустина, уделят формированию общего энергетического рынка Евразийского экономического союза и обеспечению конкурентного участия там российского бизнеса.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает бюджет программы развития водородного и электротранспорта до 2030 г., ее общий объем финансирования может составить 776,8 млрд руб. Согласно энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику».

Ранее по теме: Правительство может выделить 26,1 млрд рублей из ФНБ на развитие транспорта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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