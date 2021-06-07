Мишустин утвердил план реализации энергетической стратегии России на 15 лет

В план этот вошло более 130 мероприятий. При этом большая их часть будет реализована в ближайшие полтора года. Как уточнил премьер-министр, под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий, в частности, наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн т, создание центров по его перевалке, хранению и торговле. Кроме того, план предусматривает открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода, развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.