Мишустин утвердил план реализации энергетической стратегии России на 15 лет
Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии России на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
«Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет. Она была подготовлена с учетом поручения президента», — заявил премьер.
В план этот вошло более 130 мероприятий. При этом большая их часть будет реализована в ближайшие полтора года. Как уточнил премьер-министр, под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий, в частности, наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн т, создание центров по его перевалке, хранению и торговле. Кроме того, план предусматривает открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода, развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
Особое внимание, по словам Мишустина, уделят формированию общего энергетического рынка Евразийского экономического союза и обеспечению конкурентного участия там российского бизнеса.
Ранее сообщалось, что правительство обсуждает бюджет программы развития водородного и электротранспорта до 2030 г., ее общий объем финансирования может составить 776,8 млрд руб. Согласно энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику».