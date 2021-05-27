Правительство может выделить 26,1 млрд рублей из ФНБ на развитие транспорта

Согласно Энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику». Центр энергетики московской школы управления «Сколково» оценивает объем производства водорода в мире в 65 млн т в год, в России — в 5 млн т. Энергостратегия предусматривает экспорт водорода в размере 0,2 млн т к 2024 г. и 2 млн т к 2035 г.