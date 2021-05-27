Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Правительство может выделить 26,1 млрд рублей из ФНБ на развитие транспорта

Ведомости

Правительство РФ обсуждает бюджет программы развития водородного и электротранспорта до 2030 г., ее общий объем финансирования может составить 776,8 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Планируется, что общий бюджет программы до 2030 года составит 776,8 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд руб., из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поступит еще 26,1 млрд руб.», — сообщили в министерстве, отметив, что остальная сумма будет привлекаться из внебюджетных источников.

В Минэнерго агентству рассказали, что более всего видят перспективы перевода на водородное топливо тяжелого вида транспорта — автобусов, грузовиков, а также железнодорожный и спецтранспорт. Ранее Минэнерго разработало проект концепции развития водородной энергетики, который предусматривает создание экспортно-ориентированных производств, а также расширение сфер применения водорода на внутреннем рынке.

Минпромторг планирует с 2030 г. обязать российские автоконцерны иметь определенную долю продаж электрокаров, а также другого «зеленого» транспорта, в том числе, водородного, сообщал министр Денис Мантуров.

Согласно Энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику». Центр энергетики московской школы управления «Сколково» оценивает объем производства водорода в мире в 65 млн т в год, в России — в 5 млн т. Энергостратегия предусматривает экспорт водорода в размере 0,2 млн т к 2024 г. и 2 млн т к 2035 г.

План развития водородной энергетики на ближайшие четыре года был утвержден в октябре 2020 г. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».

Ранее по теме: Минпромторг хочет обязать российские автоконцерны продавать «зеленый» транспорт

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных