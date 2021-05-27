Правительство может выделить 26,1 млрд рублей из ФНБ на развитие транспорта
Правительство РФ обсуждает бюджет программы развития водородного и электротранспорта до 2030 г., ее общий объем финансирования может составить 776,8 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
«Планируется, что общий бюджет программы до 2030 года составит 776,8 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд руб., из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поступит еще 26,1 млрд руб.», — сообщили в министерстве, отметив, что остальная сумма будет привлекаться из внебюджетных источников.
В Минэнерго агентству рассказали, что более всего видят перспективы перевода на водородное топливо тяжелого вида транспорта — автобусов, грузовиков, а также железнодорожный и спецтранспорт. Ранее Минэнерго разработало проект концепции развития водородной энергетики, который предусматривает создание экспортно-ориентированных производств, а также расширение сфер применения водорода на внутреннем рынке.
Минпромторг планирует с 2030 г. обязать российские автоконцерны иметь определенную долю продаж электрокаров, а также другого «зеленого» транспорта, в том числе, водородного, сообщал министр Денис Мантуров.
Согласно Энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику». Центр энергетики московской школы управления «Сколково» оценивает объем производства водорода в мире в 65 млн т в год, в России — в 5 млн т. Энергостратегия предусматривает экспорт водорода в размере 0,2 млн т к 2024 г. и 2 млн т к 2035 г.
План развития водородной энергетики на ближайшие четыре года был утвержден в октябре 2020 г. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».