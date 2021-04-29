Минпромторг хочет обязать российские автоконцерны продавать «зеленый» транспорт
Минпромторг планирует с 2030 г. обязать российские автоконцерны иметь определенную долю продаж электрокаров, а также другого «зеленого» транспорта, в том числе, водородного. Об этом заявил министр Денис Мантуров во время онлайн-заседания Российско-германского сырьевого форума.
«Чтобы осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе, планируем установить требования к производителям по доле в продажах «зеленого» транспорта, начиная с 2030 г.», — сказал Мантуров. Он подчеркнул, что для ускорения «зеленого перехода» и отказа от «грязных» видов топлива в России власти будут использовать и «монетарные стимулы».
«Мы планируем также освоить производство водородных заправочных станций, в том числе, производящих водородное топливо прямо на месте, методом реформинга и электролиза», — добавил Мантуров.
Согласно Энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику». Центр энергетики московской школы управления «Сколково», оценивает объем производства водорода в мире в 65 млн т в год, в России — в 5 млн т. Энергостратегия предусматривает экспорт водорода в размере 0,2 млн т к 2024 г. и 2 млн т к 2035 г.
В октябре 2020 г. правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».
В декабре того же года президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным поручил к 2023 г. создать городской автобус на водородном топливе. В феврале 2021 г. «Роснефть» первой из российских нефтяных компаний заявила о решении развивать водородный бизнес в партнерстве с британской BP. «Роснефть» уже сообщала о разработках, которые позволяют получать водород из природного и попутного газа.