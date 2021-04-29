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Минпромторг хочет обязать российские автоконцерны продавать «зеленый» транспорт

Ведомости

Минпромторг планирует с 2030 г. обязать российские автоконцерны иметь определенную долю продаж электрокаров, а также другого «зеленого» транспорта, в том числе, водородного. Об этом заявил министр Денис Мантуров во время онлайн-заседания Российско-германского сырьевого форума.

«Чтобы осуществить плавный, постепенный отказ от машин, работающих на ископаемом топливе, планируем установить требования к производителям по доле в продажах «зеленого» транспорта, начиная с 2030 г.», — сказал Мантуров. Он подчеркнул, что для ускорения «зеленого перехода» и отказа от «грязных» видов топлива в России власти будут использовать и «монетарные стимулы».

«Мы планируем также освоить производство водородных заправочных станций, в том числе, производящих водородное топливо прямо на месте, методом реформинга и электролиза», — добавил Мантуров.

Согласно Энергостратегии до 2035 г., водород в перспективе может стать новым энергоносителем, замещающим углеводороды, и сформировать «водородную экономику». Центр энергетики московской школы управления «Сколково», оценивает объем производства водорода в мире в 65 млн т в год, в России — в 5 млн т. Энергостратегия предусматривает экспорт водорода в размере 0,2 млн т к 2024 г. и 2 млн т к 2035 г.

В октябре 2020 г. правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».

В декабре того же года президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным поручил к 2023 г. создать городской автобус на водородном топливе. В феврале 2021 г. «Роснефть» первой из российских нефтяных компаний заявила о решении развивать водородный бизнес в партнерстве с британской BP. «Роснефть» уже сообщала о разработках, которые позволяют получать водород из природного и попутного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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