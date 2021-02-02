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Российские особенности четвертого энергоперехода

У нашего рынка электроэнергии есть только два пути развития – гидроэнергетика и атом
Вячеслав Соломин , исполнительный директор En+ Group
Евгений Разумный / Ведомости

Сложившуюся в России централизованную систему энергоснабжения в скором будущем ждет стресс-тест: параллельно с трендом на распределенную генерацию все громче о себе заявляет новый фаворит рынка – водород. Сделать работу крупных энергокомпаний конкурентоспособными поможет цифровизация.

История индустриализации и создания системы энергоснабжения в нашей стране хорошо известна: заводы-гиганты, поражающие воображение своими масштабами стройки ГЭС, единые огромные линии электропередачи. Однако ключевой тренд энергетической отрасли сегодня – ее децентрализация.

Да, мы понимаем, что доля возобновляемой энергетики явно вырастет, ведь сейчас ее производство стремительно дешевеет. Но это касается только солнечной и ветряной энергетики. У ГЭС, к сожалению, такого потенциала нет. Несмотря на то что стоимость технологий и производства в гидроэнергетике может со временем упасть, нельзя забывать о существенных капитальных и операционных затратах – строительство станций на больших территориях, потребность в огромных человеческих ресурсах и т. п. Именно поэтому строительство солнечных и ветряных станций будет в глобальном масштабе сильно опережать строительство ГЭС. В перспективе строительство крупных ГЭС будет продолжаться только в плановых и условно плановых экономиках, к которым относятся Китай, Канада и в некоторой степени Россия.

Если говорить о России, то здесь у ГЭС большое будущее. Вообще, для нашего рынка электроэнергии есть только два пути развития – гидроэнергетика и атом. На первый взгляд мы могли бы более активно развивать и солнечную энергетику. Например, на территории Бурятии около 335 солнечных дней в году. А в Абакане, где у нас уже есть станция, – 320. Но, к сожалению, для эффективной работы станции просто солнца мало. Станция на территории России, ничем не уступающая по технологиям аналогу, расположенному в Абу-Даби, все равно будет производить меньше энергии – за счет более северного расположения, поскольку выработка энергии очень сильно зависит от угла падения солнечных лучей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных