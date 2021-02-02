Российские особенности четвертого энергоперехода

Российские особенности четвертого энергопереходаУ нашего рынка электроэнергии есть только два пути развития – гидроэнергетика и атом
Сложившуюся в России централизованную систему энергоснабжения в скором будущем ждет стресс-тест: параллельно с трендом на распределенную генерацию все громче о себе заявляет новый фаворит рынка – водород. Сделать работу крупных энергокомпаний конкурентоспособными поможет цифровизация.
История индустриализации и создания системы энергоснабжения в нашей стране хорошо известна: заводы-гиганты, поражающие воображение своими масштабами стройки ГЭС, единые огромные линии электропередачи. Однако ключевой тренд энергетической отрасли сегодня – ее децентрализация.
Да, мы понимаем, что доля возобновляемой энергетики явно вырастет, ведь сейчас ее производство стремительно дешевеет. Но это касается только солнечной и ветряной энергетики. У ГЭС, к сожалению, такого потенциала нет. Несмотря на то что стоимость технологий и производства в гидроэнергетике может со временем упасть, нельзя забывать о существенных капитальных и операционных затратах – строительство станций на больших территориях, потребность в огромных человеческих ресурсах и т. п. Именно поэтому строительство солнечных и ветряных станций будет в глобальном масштабе сильно опережать строительство ГЭС. В перспективе строительство крупных ГЭС будет продолжаться только в плановых и условно плановых экономиках, к которым относятся Китай, Канада и в некоторой степени Россия.
Если говорить о России, то здесь у ГЭС большое будущее. Вообще, для нашего рынка электроэнергии есть только два пути развития – гидроэнергетика и атом. На первый взгляд мы могли бы более активно развивать и солнечную энергетику. Например, на территории Бурятии около 335 солнечных дней в году. А в Абакане, где у нас уже есть станция, – 320. Но, к сожалению, для эффективной работы станции просто солнца мало. Станция на территории России, ничем не уступающая по технологиям аналогу, расположенному в Абу-Даби, все равно будет производить меньше энергии – за счет более северного расположения, поскольку выработка энергии очень сильно зависит от угла падения солнечных лучей.