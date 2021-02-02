Российские особенности четвертого энергоперехода

Если говорить о России, то здесь у ГЭС большое будущее. Вообще, для нашего рынка электроэнергии есть только два пути развития – гидроэнергетика и атом. На первый взгляд мы могли бы более активно развивать и солнечную энергетику. Например, на территории Бурятии около 335 солнечных дней в году. А в Абакане, где у нас уже есть станция, – 320. Но, к сожалению, для эффективной работы станции просто солнца мало. Станция на территории России, ничем не уступающая по технологиям аналогу, расположенному в Абу-Даби, все равно будет производить меньше энергии – за счет более северного расположения, поскольку выработка энергии очень сильно зависит от угла падения солнечных лучей.