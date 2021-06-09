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Бизнес

В Москве вновь перенесли ужесточение правил въезда грузовиков в город

Ведомости

Ограничения на передвижение грузовиков массой больше 3,5 т в пределах МКАД, введение для них пропусков и фиксированных маршрутов перенесли с 15 июня на 5 июля, сообщили в Дептрансе столицы. Изначально новые правила должны были вступить в силу 5 мая.

«Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что ряд компаний, в частности, «Фудсити» и «Садовод» вовремя подали заявки на пропуска для проезда грузовиков внутри МКАД.

«При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля», — пояснили в Дептрансе Москвы.

Первый перенос введения новых правил въезда грузовиков объяснялся тем, что по поручению президента Владимира Путина дни между майскими праздниками были объявлены нерабочими, что могло создать затруднение для подачи заявок на пропуска. Кроме того, перед праздниками «Коммерсантъ» сообщил о началисе проблемы с поставкой продуктов питания из-за новых правил передвижения грузовиков. По данным издания, некоторые поставщики отказывались от заказов, некоторые – повышали тарифы на перевозку. 11 мая власти Москвы решили вопрос с пропусками для грузовиков ритейлеров, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

До принятия решений об ограничении движения грузовиков массой больше 3,5 т власти Москвы в конце февраля продлили на год (до 22 февраля 2022 г.) запрет на въезд в город транзитных грузовиков более 12 т без пропусков, включая МКАД. Тех транспортных средств, у которых есть пропуск, запрет не касается. Эту меру оправдывают стремлением исключить аварии с участием грузовиков в черте города, повысить скорость движения, а также не допустить создание фурами заторов на МКАД, способных парализовать движение по кольцевой дороге.

Ранее по теме: В Москве решили вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных