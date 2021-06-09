В Москве вновь перенесли ужесточение правил въезда грузовиков в город

До принятия решений об ограничении движения грузовиков массой больше 3,5 т власти Москвы в конце февраля продлили на год (до 22 февраля 2022 г.) запрет на въезд в город транзитных грузовиков более 12 т без пропусков, включая МКАД. Тех транспортных средств, у которых есть пропуск, запрет не касается. Эту меру оправдывают стремлением исключить аварии с участием грузовиков в черте города, повысить скорость движения, а также не допустить создание фурами заторов на МКАД, способных парализовать движение по кольцевой дороге.