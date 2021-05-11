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В Москве решили вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров

Ведомости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и правительство Москвы решили основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта, обслуживающего торговые сети, входящие в АКОРТ, сообщила пресс-служба ассоциации.

«Благодаря активной совместной работе и сотрудничеству между правительством Москвы и АКОРТ все основные вопросы использования системы получения пропусков торговыми сетями — членами АКОРТ были решены», – говорится в сообщении.

В АКОРТ напомнили, что с 15 июня в Москве вводятся ограничения для грузовиков массой от 3,5 т для движения в пределах МКАД. При этом подобный транспорт осуществляет значительную часть перевозок товаров для торговых точек из распределительных центров или от поставщиков. Таким образом, принятые столичным правительством решения оказали заметное влияние на логистику крупнейших федеральных торговых сетей в регионе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей сообщила о начавшихся трудностях с доставкой продуктов питания в Москву из-за вступления в силу новых правил движения грузовиков. В частности, возникли проблемы с доступностью транспорта, из-за чего стало сложно гарантировать поставки в срок. В «Ленте» подтвердили, что контрагенты уведомляют о возможных задержках, во «ВкусВилле» также получили сообщения от транспортных компаний о сложностях с получением новых пропусков, особенно ночных. 

Ранее по теме: Крупнейшие ритейлеры отменяют штрафы за недопоставку товаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных