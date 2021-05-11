В Москве решили вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и правительство Москвы решили основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта, обслуживающего торговые сети, входящие в АКОРТ, сообщила пресс-служба ассоциации.
«Благодаря активной совместной работе и сотрудничеству между правительством Москвы и АКОРТ все основные вопросы использования системы получения пропусков торговыми сетями — членами АКОРТ были решены», – говорится в сообщении.
В АКОРТ напомнили, что с 15 июня в Москве вводятся ограничения для грузовиков массой от 3,5 т для движения в пределах МКАД. При этом подобный транспорт осуществляет значительную часть перевозок товаров для торговых точек из распределительных центров или от поставщиков. Таким образом, принятые столичным правительством решения оказали заметное влияние на логистику крупнейших федеральных торговых сетей в регионе.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей сообщила о начавшихся трудностях с доставкой продуктов питания в Москву из-за вступления в силу новых правил движения грузовиков. В частности, возникли проблемы с доступностью транспорта, из-за чего стало сложно гарантировать поставки в срок. В «Ленте» подтвердили, что контрагенты уведомляют о возможных задержках, во «ВкусВилле» также получили сообщения от транспортных компаний о сложностях с получением новых пропусков, особенно ночных.