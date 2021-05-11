В Москве решили вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей сообщила о начавшихся трудностях с доставкой продуктов питания в Москву из-за вступления в силу новых правил движения грузовиков. В частности, возникли проблемы с доступностью транспорта, из-за чего стало сложно гарантировать поставки в срок. В «Ленте» подтвердили, что контрагенты уведомляют о возможных задержках, во «ВкусВилле» также получили сообщения от транспортных компаний о сложностях с получением новых пропусков, особенно ночных.