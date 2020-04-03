Крупнейшие ритейлеры отменяют штрафы за недопоставку товаров
Объединение крупнейших ритейлеров в России ‒ Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) ‒ решило, что можно не штрафовать поставщиков, которые не смогли доставить товар в полном объеме из-за ограничений по борьбе с коронавирусом, сказано в его сообщении. В ассоциацию входят X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», Metro и др. Решение принято с учетом того, что в ряде регионов сохраняется «повышенный спрос на отдельные виды товаров», следует из сообщения.
Накануне X5 предупредила поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для сети для всех поставщиков, кроме тех, кто работает с социально значимыми товарами. Мораторий был введен 19 марта в связи с «возросшим спросом на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникающие у добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов». Предполагалось, что мораторий продлится до «нормализации ситуации на потребительском рынке».