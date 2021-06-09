В Москве задержали бизнесмена из «списка Титова» Дмитрия Зотова

Кроме того, у Зотова было еще одно уголовное дело, связанное с выводом денежных средств, сообщал источник. «В годы работы Зотова в "Сбербанк-лизинге" в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями. Он заключал невыгодные договоры с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг, ввел в заблуждение акционеров лизинговой компании в ходе проводимых корпоративных процедур. Это, судя по всему, и послужило причиной его ухода из компании», – рассказывал собеседник «Ведомостей».