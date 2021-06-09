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В Москве задержали бизнесмена из «списка Титова» Дмитрия Зотова

Ведомости

В Москве задержали экс-гендиректора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. 

Зотов был задержан по подозрению в хищении 1 млрд рублей, сообщили агентству ТАСС в ГУ МВД.

Адвокат Зотова Роман Костенко сообщил РБК, что Зотов был вызван на допрос, после чего был задержан. Его поместили в следственный изолятор 8 июня. Ожидается, что сегодня, 9 июня, Тверской районный суд изберет ему меру пресечения. 

Зотов входил в так называемый «лондонский список» Титова, он покинул Россию в 2019 г. незадолго до уголовного дела, в котором он стал подозреваемым в мошенничестве (ч. 4 ст.159УК РФ), ему вменялось хищение 3 млрд руб. После формирования «лондонского списка», Зотов вернулся в Россию в июне прошлого года, однако, сразу по прилете был задержан правоохранительными органами. 

Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда Зотов возглавлял входящую в НПФ «Благосостояние» лизинговую компанию «Трансфин-М», в этот период он вывел имущество на аффилированные компании по заниженным ценам на сумму порядка 3 млрд руб., говорил собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования. 

Кроме того, у Зотова было еще одно уголовное дело, связанное с выводом денежных средств, сообщал источник. «В годы работы Зотова в "Сбербанк-лизинге" в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями. Он заключал невыгодные договоры с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг, ввел в заблуждение акционеров лизинговой компании в ходе проводимых корпоративных процедур. Это, судя по всему, и послужило причиной его ухода из компании», – рассказывал собеседник «Ведомостей».

В ноябре 2019 г. НПФ «Благосостояние» продал «Трансфин-М» компанию «ТФМ-гарант» за 32,6 млрд руб. Годом ранее совет директоров «Трансфин-М» принял решение о досрочном прекращении полномочий Зотова, возглавлявшего компанию с 2012 г. 

После письма Титова президенту России Владимиру Путину, Зотов был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. 

Ранее по теме: Титов: работа по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» приостановлена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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