В Москве задержали бизнесмена из «списка Титова» Дмитрия Зотова
Зотов был задержан по подозрению в хищении 1 млрд рублей, сообщили агентству ТАСС в ГУ МВД.
Адвокат Зотова Роман Костенко сообщил РБК, что Зотов был вызван на допрос, после чего был задержан. Его поместили в следственный изолятор 8 июня. Ожидается, что сегодня, 9 июня, Тверской районный суд изберет ему меру пресечения.
Зотов входил в так называемый «лондонский список» Титова, он покинул Россию в 2019 г. незадолго до уголовного дела, в котором он стал подозреваемым в мошенничестве (ч. 4 ст.159УК РФ), ему вменялось хищение 3 млрд руб. После формирования «лондонского списка», Зотов вернулся в Россию в июне прошлого года, однако, сразу по прилете был задержан правоохранительными органами.
Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда Зотов возглавлял входящую в НПФ «Благосостояние» лизинговую компанию «Трансфин-М», в этот период он вывел имущество на аффилированные компании по заниженным ценам на сумму порядка 3 млрд руб., говорил собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования.
Кроме того, у Зотова было еще одно уголовное дело, связанное с выводом денежных средств, сообщал источник. «В годы работы Зотова в "Сбербанк-лизинге" в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями. Он заключал невыгодные договоры с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг, ввел в заблуждение акционеров лизинговой компании в ходе проводимых корпоративных процедур. Это, судя по всему, и послужило причиной его ухода из компании», – рассказывал собеседник «Ведомостей».
В ноябре 2019 г. НПФ «Благосостояние» продал «Трансфин-М» компанию «ТФМ-гарант» за 32,6 млрд руб. Годом ранее совет директоров «Трансфин-М» принял решение о досрочном прекращении полномочий Зотова, возглавлявшего компанию с 2012 г.
После письма Титова президенту России Владимиру Путину, Зотов был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.