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Титов: работа по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» приостановлена

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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о приостановке работы по возвращению из-за рубежа в Россию бизнесменов из «лондонского списка», передает ТАСС. «Пока у нас "корона-стоп" на эту тему, пока мы не планируем никого возвращать», ‒ пояснил он.

Титов рассказал, что ранее в июне один из бизнесменов из списка ‒ бывший гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в мошенничестве, ‒ приехал из Латвии в Россию согласно договоренностям. При прилете в Россию его встретили полицейские и задержали. «Затем он был арестован. Делаем все возможное и надеемся, что Зотова в ближайшее время выпустят», ‒ сказал Титов.

Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов, проживающих за границей и желающих вернуться в Россию. В отношении этих россиян на родине возбуждены уголовные дела. При этом они готовы вернуться в Россию, если им будет гарантировано неприменение к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

При таких договоренностях на территорию России уже вернулись 11 бизнесменов. В 2018 г. в Россию приехали Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 г. ‒ Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 г. ‒ Алексей Латыпов и Михаил Ершов.

Ранее по теме: Первая женщина-предприниматель из «списка Титова» вернулась в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных