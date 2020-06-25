Титов: работа по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» приостановлена
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о приостановке работы по возвращению из-за рубежа в Россию бизнесменов из «лондонского списка», передает ТАСС. «Пока у нас "корона-стоп" на эту тему, пока мы не планируем никого возвращать», ‒ пояснил он.
Титов рассказал, что ранее в июне один из бизнесменов из списка ‒ бывший гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в мошенничестве, ‒ приехал из Латвии в Россию согласно договоренностям. При прилете в Россию его встретили полицейские и задержали. «Затем он был арестован. Делаем все возможное и надеемся, что Зотова в ближайшее время выпустят», ‒ сказал Титов.
Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов, проживающих за границей и желающих вернуться в Россию. В отношении этих россиян на родине возбуждены уголовные дела. При этом они готовы вернуться в Россию, если им будет гарантировано неприменение к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.
При таких договоренностях на территорию России уже вернулись 11 бизнесменов. В 2018 г. в Россию приехали Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 г. ‒ Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 г. ‒ Алексей Латыпов и Михаил Ершов.