Титов: работа по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» приостановлена

Титов рассказал, что ранее в июне один из бизнесменов из списка ‒ бывший гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в мошенничестве, ‒ приехал из Латвии в Россию согласно договоренностям. При прилете в Россию его встретили полицейские и задержали. «Затем он был арестован. Делаем все возможное и надеемся, что Зотова в ближайшее время выпустят», ‒ сказал Титов.