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Первая женщина-предприниматель из «списка Титова» вернулась в Россию

Обвиненная в мошенничестве Юлия Макурина, которая включена в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вернулась в Россию, сообщили в секретариате Титова. Женщину встретили на пограничном пункте в Брянской области представители Следственного комитета и общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади. В ближайшие дни Макурина вместе с адвокатом придет к следователям для защиты своих прав, уточники в секретариате бизнес-омбудсмена.

Макурину обвиняли в том, что в 2004 году она вместе с соучастниками путем обмана завладела контрольным пакетом акций одного из постсоветских научно-исследовательских институтов ОАО «НИИЭМИ». Суд предъявил ей обвинение в феврале 2007 года, но она выехала из России на Украину. Все это время женщина находилась в федеральном розыске. Защита утверждает, что Макурина приобрела акции исключительно для дальнейшей перепродажи. Сейчас стороны конфликта не имеют друг к другу претензий, а следствие не предоставило доказательств против предпринимателя.

Макурина стала первой женщиной-предпринимателем из «списка Титова», которой удалось вернуться в Россию. «Список Титова» был составлен бизнес-омбудсменом в феврале 2018 г. Тогда Титов встретился с предпринимателями, на которых заведены уголовные дела в России. После встречи он составил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться обратно, и передал его президенту Владимиру Путину. В него вошли 52 человека.

Ранее по «списку Титова» первым в Россию вернулся ростовский предприниматель Андрей Каковкин. Всего в рамках инициативы бизнес-омбудсмена в страну вернулись 6 предпринимателей.