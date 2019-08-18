Бизнес-омбудсмен предлагает реже наказывать предприятия приостановлением деятельности

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Борис Титов предлагает сократить с 90 до 30 дней максимальный срок такого административного наказания Евгений Разумный / Ведомости

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает сократить с 90 до 30 дней максимальный срок такого административного наказания, как приостановление деятельности предприятия. Кроме того, по его мнению, следует законодательно обязать проверяющие организации в постановлении по делу указывать конкретные обстоятельства, создающие угрозу причинения вреда, либо другие причины, которые делают невозможным применение более мягкой санкции. Проект соответствующих поправок в КоАП на прошлой неделе направлен президенту. Предложения подготовлены во исполнение поручения Владимира Путина по проблемам, перечисленным в ежегодном докладе уполномоченного президенту, следует из пояснительной записки к документу, с которым ознакомились «Ведомости».

За последние четыре года число решений о приостановлении деятельности предприятий снизилось вдвое (с 27 315 до 13 538), отмечает Титов. Но такой результат достигнут за счет работы отдельных ведомств – прежде всего благодаря усилиям МЧС по профилактике нарушений. А вот частота приостановления деятельности предприятий Ростехнадзором и Роспотребнадзором практически не снижается. Если в 2013 г. Роспотребнадзор по итогам 299 000 проверок приостановил работу 4020 предприятий (1,34%), то в 2018 г. после 219 000 проверок приостановлена деятельность 4011 (1,83%), а еще 1200 постановлений вынесены без проведения проверок, в том числе по результатам административных расследований. Такая ситуация является следствием недостаточно активного перехода ведомств к современным моделям контроля и надзора, в результате вместо системной профилактики должностные лица борются с результатами нарушений, делает вывод Титов. Между тем, напоминает он, приостановление деятельности означает несколько месяцев простоя и может повлечь срыв в оплате кредитов, неисполнение госзаказа, банкротство, потерю рабочих мест. По данным Высшей школы экономики, с момента появления этой нормы в 2005 г. количество составов, предусматривающих административное приостановление деятельности, выросло с 35 до 115, отмечается в пояснительной записке.