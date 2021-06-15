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Аналитики оценили популярность карт «Мир»

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Карту национальной платежной системы «Мир» назвали основной 42% владельцев банковских карт в России, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ». В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

По данным исследования, основная карта 54% россиян – это карта международной платежной системы, однако аналитики не уточнили, сколько конкретно приходится на Mastercard и Visa. Карты «Мир» есть у 87% взрослого населения России. Чаще всего пользуются картой «Мир» как основной пожилые люди – 67%.

«На волне тренда на цифровой суверенитет ПС «Мир» охватила наибольшую долю населения (42%). При этом «Мир» продолжает сохранять лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих социальные выплаты / с низкими доходами», — отметили аналитики.

Согласно результатам исследования, 84% респондентов, для которых карта «Мир» является основной, выпустили ее для получения соцвыплат, 40% — для получения зарплаты, 34% — в личных целях.

Ранее по теме: В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты «Мир»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных