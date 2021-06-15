Аналитики оценили популярность карт «Мир»

По данным исследования, основная карта 54% россиян – это карта международной платежной системы, однако аналитики не уточнили, сколько конкретно приходится на Mastercard и Visa. Карты «Мир» есть у 87% взрослого населения России. Чаще всего пользуются картой «Мир» как основной пожилые люди – 67%.