Аналитики оценили популярность карт «Мир»
По данным исследования, основная карта 54% россиян – это карта международной платежной системы, однако аналитики не уточнили, сколько конкретно приходится на Mastercard и Visa. Карты «Мир» есть у 87% взрослого населения России. Чаще всего пользуются картой «Мир» как основной пожилые люди – 67%.
«На волне тренда на цифровой суверенитет ПС «Мир» охватила наибольшую долю населения (42%). При этом «Мир» продолжает сохранять лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих социальные выплаты / с низкими доходами», — отметили аналитики.
Согласно результатам исследования, 84% респондентов, для которых карта «Мир» является основной, выпустили ее для получения соцвыплат, 40% — для получения зарплаты, 34% — в личных целях.