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В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты «Мир»

Ведомости

Болгария и Таиланд в ближайшее время планируют обеспечить прием карт «Мир», сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе «круглого стола» в Госудуме.

«Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить прием карт "Мир"», — цитирует «Интерфакс» Скоробогатову. По ее словам, Национальная система платежных карт (НСПК) решает две задачи, в частности, защиту внутреннего периметра и развитие международного сотрудничества. Он заявила, что прием карт «Мир» обеспечивают уже 14 стран.

Карты «Мир» принимаются в том числе в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard. По его словам, санкционные ограничения проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего. Скоробогатова заявила, что Центробанк не видит рисков отключения России от международных платежных систем, так как им самим это невыгодно.

Ранее по теме: ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных