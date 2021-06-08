В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты «Мир»

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard. По его словам, санкционные ограничения проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего. Скоробогатова заявила, что Центробанк не видит рисков отключения России от международных платежных систем, так как им самим это невыгодно.