В Болгарии и Таиланде начнут принимать карты «Мир»
Болгария и Таиланд в ближайшее время планируют обеспечить прием карт «Мир», сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе «круглого стола» в Госудуме.
«Болгария и Таиланд, они в ближайшее время тоже планируют обеспечить прием карт "Мир"», — цитирует «Интерфакс» Скоробогатову. По ее словам, Национальная система платежных карт (НСПК) решает две задачи, в частности, защиту внутреннего периметра и развитие международного сотрудничества. Он заявила, что прием карт «Мир» обеспечивают уже 14 стран.
Карты «Мир» принимаются в том числе в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard. По его словам, санкционные ограничения проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего. Скоробогатова заявила, что Центробанк не видит рисков отключения России от международных платежных систем, так как им самим это невыгодно.