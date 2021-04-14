ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем

Представитель Кремля выразил мнение, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. Этот тезис поддержала и Скоробогатова. Она отметила, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств.