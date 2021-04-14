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ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем

Ведомости

Центробанк не видит рисков отключения России от международных платежных систем Visa и Mastercard, так как им самим это невыгодно, заявила журналистам в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. 

«Если говорить о сегодняшней ситуации, я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», — сказала она.

Ранее вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, санкционные ограничения в данный момент проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего.

Представитель Кремля выразил мнение, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. Этот тезис поддержала и Скоробогатова. Она отметила, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств. 

Ранее по теме: Песков допустил возможность отключения России от иностранных платежных систем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных