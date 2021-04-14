ЦБ не увидел рисков отключения России от иностранных платежных систем
Центробанк не видит рисков отключения России от международных платежных систем Visa и Mastercard, так как им самим это невыгодно, заявила журналистам в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.
«Если говорить о сегодняшней ситуации, я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», — сказала она.
Ранее вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, санкционные ограничения в данный момент проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего.
Представитель Кремля выразил мнение, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение. Этот тезис поддержала и Скоробогатова. Она отметила, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств.