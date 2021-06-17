Wildberries запустил экспресс-доставку скоропортящихся продуктов и цветов
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries со второй половины мая запустил экспресс-доставку скоропортящихся продуктов — овощей, фруктов, зелени, мяса, рыбы и морепродуктов, а также готовых блюд и цветов, сообщила пресс-служба маркетплейса.
Продавцы, сотрудничающие с Wildberries, организуют доставку самостоятельно. Это могут быть как представители крупных продовольственных компаний, так и небольшие фермерские хозяйства.
«Мы готовы развивать сотрудничество с производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами, которые получат возможность быстро освоить новые онлайн-каналы продаж своей продукции, а также самую широкую покупательскую аудиторию в стране», — заявили в Wildberries.
Товар доставляется клиенту в течение двух часов и в рамках заранее выбранной территории. Пока сервис доступен пользователям, находящимся в пределах МКАД, а также в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка. В дальнейшем эта зона будет расширена.
Доставка бесплатна при заказе от 2000 руб. В противном случае она стоит 199 руб. Торговая комиссия для продавцов составляет 5%, уточнили в онлайн-ритейлере.
В целом Wildberries развивает продажу продуктов с 2018 г. Ранее маркетплейс стал торговать детским питанием, чаем, кофе, товарами из бакалеи, снеками, сладостями, хлебобулочными изделиями и прохладительными напитками. В пресс-службе площадки заявили, что на сегодняшний день продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries. Так, по итогам 2020 г. их оборот вырос на 605% в годовом выражении.