Wildberries запустил экспресс-доставку скоропортящихся продуктов и цветов

В целом Wildberries развивает продажу продуктов с 2018 г. Ранее маркетплейс стал торговать детским питанием, чаем, кофе, товарами из бакалеи, снеками, сладостями, хлебобулочными изделиями и прохладительными напитками. В пресс-службе площадки заявили, что на сегодняшний день продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries. Так, по итогам 2020 г. их оборот вырос на 605% в годовом выражении.