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Wildberries запустил экспресс-доставку скоропортящихся продуктов и цветов

Ведомости

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries со второй половины мая запустил экспресс-доставку скоропортящихся продуктов — овощей, фруктов, зелени, мяса, рыбы и морепродуктов, а также готовых блюд и цветов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Продавцы, сотрудничающие с Wildberries, организуют доставку самостоятельно. Это могут быть как представители крупных продовольственных компаний, так и небольшие фермерские хозяйства.

«Мы готовы развивать сотрудничество с производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами, которые получат возможность быстро освоить новые онлайн-каналы продаж своей продукции, а также самую широкую покупательскую аудиторию в стране», — заявили в Wildberries.

Товар доставляется клиенту в течение двух часов и в рамках заранее выбранной территории. Пока сервис доступен пользователям, находящимся в пределах МКАД, а также в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка. В дальнейшем эта зона будет расширена.

Доставка бесплатна при заказе от 2000 руб. В противном случае она стоит 199 руб. Торговая комиссия для продавцов составляет 5%, уточнили в онлайн-ритейлере.

В целом Wildberries развивает продажу продуктов с 2018 г. Ранее маркетплейс стал торговать детским питанием, чаем, кофе, товарами из бакалеи, снеками, сладостями, хлебобулочными изделиями и прохладительными напитками. В пресс-службе площадки заявили, что на сегодняшний день продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries. Так, по итогам 2020 г. их оборот вырос на 605% в годовом выражении.

Ранее по теме: На Wildberries запустили продажи в кредит и рассрочку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных