На Wildberries запустили продажи в кредит и рассрочку
Онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис по продаже товаров в кредит и рассрочку, сообщил «Интерфакс».
По данным компании, россияне смогут купить в кредит 11 млн наименований товаров. Рассрочка без процентов доступна для части товаров из категории «Бытовая техника и электроника» В будущем планируется расширить ассортимент товаров, которые можно купить в рассрочку.
Минимальная стоимость покупки составляет 5000 руб., срок займа – от полугода до двух лет. Условия кредита будут зависеть от категории товара и будут индивидуальными для каждого клиента. Банки будут самостоятельно осуществлять скоринг. Партнерами сервиса стали брокерская компания Direct Credit, несколько банков и микрофинансовых организаций.
Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое — до 437,2 млрд руб.