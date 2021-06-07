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На Wildberries запустили продажи в кредит и рассрочку

Ведомости

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис по продаже товаров в кредит и рассрочку, сообщил «Интерфакс».

По данным компании, россияне смогут купить в кредит 11 млн наименований товаров. Рассрочка без процентов доступна для части товаров из категории «Бытовая техника и электроника» В будущем планируется расширить ассортимент товаров, которые можно купить в рассрочку.

Минимальная стоимость покупки составляет 5000 руб., срок займа – от полугода до двух лет. Условия кредита будут зависеть от категории товара и будут индивидуальными для каждого клиента. Банки будут самостоятельно осуществлять скоринг. Партнерами сервиса стали брокерская компания Direct Credit, несколько банков и микрофинансовых организаций.

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое — до 437,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных