На Wildberries запустили продажи в кредит и рассрочку

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое — до 437,2 млрд руб.