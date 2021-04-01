Wildberries ведет переговоры с банками о создании финтех-проекта
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries ведет переговоры с несколькими банками для создания совместного финтех-продукта. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью Forbes.
«После того как мы приобрели лицензию, мы все равно сейчас находимся в переговорах со многими банками. И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт <...> Мы будем привлекать их [банков] компетенции поначалу, по крайней мере», — рассказала Бакальчук. Название банков она не назвала. В феврале Бакальчук стала владеть 100% долей в «Банк Стандарт-кредит».
«Интеграция финансовой организации поможет нам дальше развивать существующий платежный сервис, а также в целом повысить качество обслуживания покупателей и продавцов — в частности улучшить для них скорость и удобство взаиморасчетов с площадкой», — поясняли в пресс-службе онлайн-ритейлера.
Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое — до 437,2 млрд руб.