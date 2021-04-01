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Wildberries ведет переговоры с банками о создании финтех-проекта

Ведомости

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries ведет переговоры с несколькими банками для создания совместного финтех-продукта. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью Forbes. 

«После того как мы приобрели лицензию, мы все равно сейчас находимся в переговорах со многими банками. И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт <...> Мы будем привлекать их [банков] компетенции поначалу, по крайней мере», — рассказала Бакальчук. Название банков она не назвала. В феврале Бакальчук стала владеть 100% долей в «Банк Стандарт-кредит». 

«Интеграция финансовой организации поможет нам дальше развивать существующий платежный сервис, а также в целом повысить качество обслуживания покупателей и продавцов — в частности улучшить для них скорость и удобство взаиморасчетов с площадкой», — поясняли в пресс-службе онлайн-ритейлера. 

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое — до 437,2 млрд руб.

Ранее по теме: Wildberries вышла на рынки Франции, Италии и Испании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных