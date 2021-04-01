Wildberries ведет переговоры с банками о создании финтех-проекта

«После того как мы приобрели лицензию, мы все равно сейчас находимся в переговорах со многими банками. И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт <...> Мы будем привлекать их [банков] компетенции поначалу, по крайней мере», — рассказала Бакальчук. Название банков она не назвала. В феврале Бакальчук стала владеть 100% долей в «Банк Стандарт-кредит».