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Wildberries вышла на рынки Франции, Италии и Испании

«Русский ответ Amazon нацелился на Европу», – пишет Bloomberg
Екатерина Максимушкина
Евгений Разумный / Ведомости

В ноябре 2018 г. агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком: «Почему в России еще нет веб-гиганта, подобного Amazon?». Прошло 27 месяцев, и в Bloomberg новая статья, и заголовок совсем другой: «Русский ответ Amazon нацелился на Европу». Поводом для нее стало сообщение о том, что российский (точнее, уже международный) маркетплейс Wildberries запустил бизнес еще в трех странах ЕС – Франции, Италии и Испании. Европейскую экспансию Wildberries начала чуть больше года назад: свой первый магазин в ЕС компания открыла в январе 2020 г. в Польше. А сейчас маркетплейс представлен уже в семи странах ЕС (и это помимо России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Израиля).

Столь же серьезно за это время выросло и состояние основательницы и генерального директора компании Татьяны Бакальчук. Bloomberg оценивает его в $10,9 млрд. Согласно Bloomberg Billionaires Index, Бакальчук сейчас занимает 14-е место в рейтинге богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, а в общемировом списке миллиардеров она занимает 205-ю позицию. Рейтинг Forbes Real Time ставит Бакальчук еще выше – на 12-е место среди самых богатых россиян и на 181-е в мире. Состояние Бакальчук Forbes сегодня оценивает в $13 млрд. Даже если считать, что эта оценка (полученная путем сопоставления показателей непубличной компании Wildberries с капитализацией недавно проведшей IPO компании Ozon) завышена, успех владелицы Wildberries по-настоящему впечатляет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных