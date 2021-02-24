Wildberries вышла на рынки Франции, Италии и Испании«Русский ответ Amazon нацелился на Европу», – пишет Bloomberg
В ноябре 2018 г. агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком: «Почему в России еще нет веб-гиганта, подобного Amazon?». Прошло 27 месяцев, и в Bloomberg новая статья, и заголовок совсем другой: «Русский ответ Amazon нацелился на Европу». Поводом для нее стало сообщение о том, что российский (точнее, уже международный) маркетплейс Wildberries запустил бизнес еще в трех странах ЕС – Франции, Италии и Испании. Европейскую экспансию Wildberries начала чуть больше года назад: свой первый магазин в ЕС компания открыла в январе 2020 г. в Польше. А сейчас маркетплейс представлен уже в семи странах ЕС (и это помимо России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Израиля).
Столь же серьезно за это время выросло и состояние основательницы и генерального директора компании Татьяны Бакальчук. Bloomberg оценивает его в $10,9 млрд. Согласно Bloomberg Billionaires Index, Бакальчук сейчас занимает 14-е место в рейтинге богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, а в общемировом списке миллиардеров она занимает 205-ю позицию. Рейтинг Forbes Real Time ставит Бакальчук еще выше – на 12-е место среди самых богатых россиян и на 181-е в мире. Состояние Бакальчук Forbes сегодня оценивает в $13 млрд. Даже если считать, что эта оценка (полученная путем сопоставления показателей непубличной компании Wildberries с капитализацией недавно проведшей IPO компании Ozon) завышена, успех владелицы Wildberries по-настоящему впечатляет.