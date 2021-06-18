«Интеррос» Потанина увеличит долю в «Норникеле»
Доля холдинга «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина в ГМК «Норильский никель» вырастет по итогам обратного выкупа акций компании, говорится в сообщении «Интерроса». Там отмечается, что холдинг не предъявлял акции к выкупу.
«По итогам buy-back доля “Интерроса” в “Норникеле” увеличится, что соответствует долгосрочной стратегии “Интерроса”», — указано в сообщении. По оценке гендиректора «Интерроса» Сергея Батехина, слова которого приводятся в пресс-релизе, акции «Норникеля» сейчас недооценены.
Крупнейшими акционерами «Норникеля» являются «Интеррос», «Русал» и Crispian с долями владения 34,6%, 27,8% и 4,7% соответственно. По их инициативе 27 апреля 2021 г. совет директоров «Норникеля» принял решение о проведении обратного выкупа акций.
«Норникель» сможет выкупить до 5 382 865 акций компании, составляющих 3,4% ее акционерного капитала, на общую сумму около $2 млрд. Цена выкупа составит 27,78 тыс. руб. за одну акцию. Заявки на участие в программе принимаются до 18 июня 2021 г. (включительно). Оплату акций планируется завершить до 3 июля 2021 г.
15 июня «Русал» объявил, что продаст часть пакета акций «Норникеля» в рамках процедуры обратного выкупа акций компании. Снижение доли компании в «Норникеле» в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций. «Русал» ожидает, что в итоге доля в «Норникеле» будет выше блокирующей (25%+1 акция), пояснял «Ведомостям» заместитель генерального директора «Русала» Максим Полетаев.
Средства от участия в обратном выкупе «Русал» планирует направить на финансирование собственной инвестпрограммы. В частности, средства планируется вложить в достройку Тайшетского алюминиевого завода. Также средства могут быть направлены на перестройку Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует около $5 млрд, уточнили в «Русале».
Для участия в программе обратного выкупа «Русал» подписал со Сбербанком допсоглашение к кредитному договору о снятии залога с принадлежащего компании пакета акций «Норникеля», говорил Полетаев. Как только процедура обратного выкупа будет завершена, акции вновь будут заложены, уточнял он.