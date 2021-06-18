«Интеррос» Потанина увеличит долю в «Норникеле»

Средства от участия в обратном выкупе «Русал» планирует направить на финансирование собственной инвестпрограммы. В частности, средства планируется вложить в достройку Тайшетского алюминиевого завода. Также средства могут быть направлены на перестройку Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует около $5 млрд, уточнили в «Русале».