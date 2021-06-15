«Русал» продаст часть акций «Норникеля» в ходе обратного выкупа

«Компания участвует в обратном выкупе для привлечения дополнительных денежных средств для финансирования собственной инвестпрограммы. О конкретной цифре говорить преждевременно. Это будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа. После погашения выкупаемых акций доля «Русала» не опустится ниже блокирующей (25%+1 акция)», — сказал Полетаев.