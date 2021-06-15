Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

«Русал» продаст часть акций «Норникеля» в ходе обратного выкупа

Но сокращать долю ниже блокпакета не планирует
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

«Русал» продаст часть пакета акций «Норникеля» в рамках процедуры обратного выкупа акций компании, говорится в сообщении «Русала».

«Русал» подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций «Норникеля»», — говорится в сообщении.

Как пояснил «Ведомостям» заместитель генерального директора «Русала» Максим Полетаев, компания предъявила к выкупу весь пакет акций, но продавать всю долю не планирует. 

Снижение доли компании в «Норникеле» в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций. «Русал» ожидает, что в итоге доля в «Норникеле» будет выше блокирующей (25%+1 акция).

«Компания участвует в обратном выкупе для привлечения дополнительных денежных средств для финансирования собственной инвестпрограммы. О конкретной цифре говорить преждевременно. Это будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа. После погашения выкупаемых акций доля «Русала» не опустится ниже блокирующей (25%+1 акция)», — сказал Полетаев.

Средства от участия в обратном выкупе «Русал» планирует направить на финансирование собственной инвестпрограммы. В частности, средства планируется вложить в достройку Тайшетского алюминиевого завода. Также средства могут быть направлены на перестройку Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует около $5 млрд, уточнили в «Русале».

Полетаев отметил, что для участия в программе обратного выкупа «Русал»  подписал со Сбербанком допсоглашение к кредитному договору о снятии залога с принадлежащего компании пакета акций «Норникеля». Как только процедура обратного выкупа будет завершена, акции вновь будут заложены.

По словам Полетаева, компания анализирует возможность использования поступлений от участия в программе обратного выкупа на погашение долга перед Сбербанком, но на данный момент такое решение не принято.

27 апреля 2021 г. совет директоров «Норникеля» по инициативе крупнейших акционеров компании — «Интерроса», «Русала» и Crispian — принял решение о проведении обратного выкупа акций. 

«Норникель» может выкупить до 5 382 865 акций компании, составляющих 3,4% ее акционерного капитала, на общую сумму около $2 млрд. Цена выкупа составит 27,78 тыс. руб. за одну акцию. Заявки на участие в программе принимаются до 18 июня 2021 г. (включительно). Оплату акций планируется завершить до 3 июля 2021 г.

Компании «Интеррос», «Русал» и Crispian являются бенефициарными акционерами «ГМК «Норильский никель» с долями владения 34,6%, 27,8% и 4,7% соответственно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных