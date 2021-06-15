«Русал» продаст часть акций «Норникеля» в ходе обратного выкупа

«Русал» продаст часть акций «Норникеля» в ходе обратного выкупаНо сокращать долю ниже блокпакета не планирует
«Русал» продаст часть пакета акций «Норникеля» в рамках процедуры обратного выкупа акций компании, говорится в сообщении «Русала».
«Русал» подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций «Норникеля»», — говорится в сообщении.
Как пояснил «Ведомостям» заместитель генерального директора «Русала» Максим Полетаев, компания предъявила к выкупу весь пакет акций, но продавать всю долю не планирует.
Снижение доли компании в «Норникеле» в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций. «Русал» ожидает, что в итоге доля в «Норникеле» будет выше блокирующей (25%+1 акция).
«Компания участвует в обратном выкупе для привлечения дополнительных денежных средств для финансирования собственной инвестпрограммы. О конкретной цифре говорить преждевременно. Это будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа. После погашения выкупаемых акций доля «Русала» не опустится ниже блокирующей (25%+1 акция)», — сказал Полетаев.
Средства от участия в обратном выкупе «Русал» планирует направить на финансирование собственной инвестпрограммы. В частности, средства планируется вложить в достройку Тайшетского алюминиевого завода. Также средства могут быть направлены на перестройку Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует около $5 млрд, уточнили в «Русале».
Полетаев отметил, что для участия в программе обратного выкупа «Русал» подписал со Сбербанком допсоглашение к кредитному договору о снятии залога с принадлежащего компании пакета акций «Норникеля». Как только процедура обратного выкупа будет завершена, акции вновь будут заложены.
По словам Полетаева, компания анализирует возможность использования поступлений от участия в программе обратного выкупа на погашение долга перед Сбербанком, но на данный момент такое решение не принято.
27 апреля 2021 г. совет директоров «Норникеля» по инициативе крупнейших акционеров компании — «Интерроса», «Русала» и Crispian — принял решение о проведении обратного выкупа акций.
«Норникель» может выкупить до 5 382 865 акций компании, составляющих 3,4% ее акционерного капитала, на общую сумму около $2 млрд. Цена выкупа составит 27,78 тыс. руб. за одну акцию. Заявки на участие в программе принимаются до 18 июня 2021 г. (включительно). Оплату акций планируется завершить до 3 июля 2021 г.
Компании «Интеррос», «Русал» и Crispian являются бенефициарными акционерами «ГМК «Норильский никель» с долями владения 34,6%, 27,8% и 4,7% соответственно.